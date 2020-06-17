  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ілія Куса
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Конфлікт ядерних держав: Між Індією та Китаєм відбулися збройні зіткнення в Гімалаях

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Конфлікт ядерних держав: Між Індією та Китаєм відбулися збройні зіткнення в Гімалаях

    Троє індійських військовослужбовців загинули, один з них - офіцер у званні полковника

    Мовою оригіналу

    Столкновения имели место вдоль спорной Линии фактического контроля, которая стала де-факто границей между ними после войны 1962 года.

    Всё это произошло спустя уже несколько месяцев усиленного наращивания обеими сторонами группировки войск в спорных приграничных районах, а также их попыток строительства тут постоянной логистической инфраструктуры для получения территориального преимущества.

    Еще в начале июня стороны вели параллельные переговоры по линии военных о де-эскалации. И даже в какой-то момент сумели договориться об отводе войск от Линии в трёх местах как минимум.

    Но, видимо, что-то пошло не так, и сегодня они все-таки сцепились между собой.

    Инфраструктура и контроль над несколькими геостратегическими точками вдоль границы - в этом и суть столкновений.

    Для Китая не позволительно подпускать Индию к Каракорумскому перевалу, захват которого индийцами даст им огромное преимущество в потенциальной войне за счёт налаживания постоянного военного снабжения своих опорных баз.

    Для Индии такое же значение имеют спорные районы рядом с Бутаном и Непалом, где китайцы строят подъезды, шоссе и иную инфраструктуру для подвоза войск и усиления своей приграничной группировки.

    Интересно, что в обоих странах пограничную эскалацию рассматривают в разрезе американско-китайского глобального противостояния. Особенно в Пекине, где усиленно раскачивают тезис о том, что это всё часть «новой холодной войны», и Индия не должна действовать по указке Вашингтона.

    По этой причине, я полагаю, Индия и Китай в прошлом месяце отвергли предложение Дональда Трампа о посредничестве в мирных переговорах.

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    армія Китай Індія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Макаренко
    Анатолій Макаренко

    Колишній голова Державної митної служби

    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Анатолій Велимовський
    Анатолій Велимовський

    Журналіст, письменник

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ