Конфлікт ядерних держав: Між Індією та Китаєм відбулися збройні зіткнення в Гімалаях

Ілія Куса Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Ілія Куса

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Троє індійських військовослужбовців загинули, один з них - офіцер у званні полковника

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Столкновения имели место вдоль спорной Линии фактического контроля, которая стала де-факто границей между ними после войны 1962 года.

Всё это произошло спустя уже несколько месяцев усиленного наращивания обеими сторонами группировки войск в спорных приграничных районах, а также их попыток строительства тут постоянной логистической инфраструктуры для получения территориального преимущества.

Еще в начале июня стороны вели параллельные переговоры по линии военных о де-эскалации. И даже в какой-то момент сумели договориться об отводе войск от Линии в трёх местах как минимум.

Но, видимо, что-то пошло не так, и сегодня они все-таки сцепились между собой.

Инфраструктура и контроль над несколькими геостратегическими точками вдоль границы - в этом и суть столкновений.

Для Китая не позволительно подпускать Индию к Каракорумскому перевалу, захват которого индийцами даст им огромное преимущество в потенциальной войне за счёт налаживания постоянного военного снабжения своих опорных баз.

Для Индии такое же значение имеют спорные районы рядом с Бутаном и Непалом, где китайцы строят подъезды, шоссе и иную инфраструктуру для подвоза войск и усиления своей приграничной группировки.

Интересно, что в обоих странах пограничную эскалацию рассматривают в разрезе американско-китайского глобального противостояния. Особенно в Пекине, где усиленно раскачивают тезис о том, что это всё часть «новой холодной войны», и Индия не должна действовать по указке Вашингтона.

По этой причине, я полагаю, Индия и Китай в прошлом месяце отвергли предложение Дональда Трампа о посредничестве в мирных переговорах.

Джерело: блог Іллі Куси

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