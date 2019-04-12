США перекинуть в Румунію систему ПРО THAAD



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Нова система підмінить об’єкт Aegis Ashore, який буде проходити плановий ремонт

Європейське командування США заявило про намір влітку 2019 року перекинути в Румунію систему протиракетної оборони THAAD. Про це повідомляє ресурс Defense News.

Дана система буде інтегрована в систему ПРО НАТО на період, коли інший об’єкт протиракетної оборони – система Aegis Ashore в Девеселу – буде проходити плановий ремонт і обслуговування. Система Aegis Ashore заступила на бойове чергування в травні 2016 року. Європейське командування в заяві наголосило, що обслуговування стаціонарного об’єкту ПРО в Румунії не призведе до появи на ньому жодного наступального потенціалу – мова йде про можливість використовувати крилаті ракети Tomahawk.

Американці вже розгорнули системи THAAD на Гуамі в 2013 році і в Республіці Корея в 2017 році. Окрім того в березні 2019 року Вашингтон відпрацьовував питання перекидання цих систем до Ізраїлю.