Кім Чен Ин пообіцяв незабаром показати нову стратегічну зброю КНДР



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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Північна Корея продовжить розробку стратегічної зброї

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна буде продовжувати розробку стратегічної зброї.

Про це пише Yonhap News Agency.

За словами північнокорейського лідера, це триватиме до того часу, поки «ворожа політика США щодо КНДР не буде усунута».

«Незабаром ми покажемо нову стратегічну зброю, якою володіє КНДР», - заявив Кім Чен Ин.

Раніше стало відомо, що Північна Корея збирається запровадити жорстку політику щодо США в якості «різдвяного подарунку» для Білого дому.

ЗМІ повідомили, що анонсована «жорстка політика» закріпить статус КНДР як держави з ядерною зброєю. Пхеньян також більше не буде домагатися скасування санкцій з метою економічного розвитку ні в короткостроковій, ні у довготерміновій перспективі, а замість цього посилить свою прихильність державній ідеології самозабезпечення.

Як відомо, у середині грудня Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.

Ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї були спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.

Раніше в КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.