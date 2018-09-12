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    США планують змінити правила експорту бойових безпілотників

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    США планують змінити правила експорту бойових безпілотників

    Нові правила дозволять США ефективніше конкурувати із КНР

    Заступник державного секретаря США із питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Андреа Томпсон заявила, що Вашингтон має намір запропонувати поправки до Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ), який регулює питання експорту безпілотників. Пропозиція буде зроблена в листопаді.

    Про це повідомляє ресурс Defense News.  

    США в РКРТ не подобається те, що великі безпілотники класифікуються як ракети одноразового використання, що накладає на їхній експорт відповідні обмеження, тоді як безпілотники типу MQ-9 Reaper є системами багаторазового використання. Тому Вашингтон може продавати безпілотники із дальністю більше 300 км і корисним навантаженням в 500 кг лише в окремих випадках.

    США іще минулого року запропонували, щоб безпілотники із швидкістю до 650 км на годину перейшли в іншу категорію, що дозволяло б їхній продаж на індивідуальній основі залежно від обставин. Це дозволить Вашингтону збільшити продажі таких систем як MQ-1 Predator,  MQ-9 Reaper та RQ-4 Global Hawk.

    За таким бажанням Вашингтону змінити правила РКРТ стоїть необхідність конкурувати із КНР, яка активно захоплює ринки бойових і розвідницьких безпілотників в третіх країнах.

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