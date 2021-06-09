Кулеба провів у Німеччині «важкі» переговори щодо «Північного потоку-2»

Глава МЗС підкреслив, що російський трубопровід не тільки підриває енергетичну безпеку України та Європи, а й розколює союзників

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Німеччини 8 червня провів ряд зустрічей з вищими посадовими особами країни, в ході яких обговорив, зокрема, загрози російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомила пресслужба МЗС.

«У перший день візиту в Берлін я провів важкі переговори щодо «Північного потоку-2» і «нормандського формату». В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не узгоджено, поки все не узгоджено», – заявив глава вітчизняного МЗС.

Так, у бесіді з держсекретарем міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом Кулеба підкреслив, що російський трубопровід не тільки підриває енергетичну безпеку України та Європи, а й розколює союзників.

У зв'язку із цим, попередив український міністр, Україна продовжить виступати проти запуску газопроводу.

За підсумками переговорів Кулеба зазначив, що Німеччина – «це друг, який дуже допоміг Україні і з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми».

До слова, держсекретар Ентоні Блінкен дорікнув Зеленському: США попереджали Україну про рішення щодо «Північного потоку-2».

Раніше Блінкен сказав, що у Вашингтоні вивчають варіанти дій для підтримки України після запуску російського газопроводу.

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проекту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.