Санкції США проти Ірану зазнали змін через коронавірус
Зміни стосуються експорту в Іран продуктів харчування, ліків, медичних виробів
США заявили про впровадження низки винятків у санкціях проти Ірану через поширення коронавірусу Covid-19 в цій країні. Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео, передає «Укрінформ».
Помпео закликав Іран в повній мірі і прозоро співпрацювати з міжнародними організаціями допомоги та охорони здоров'я.
«США вводять значні виключення з санкцій проти комерційного експорту в Іран продуктів харчування, ліків, медичних виробів та сільськогосподарської продукції», - сказав Помпео.
Держсекретар підкреслив, що Сполучені Штати і надалі будуть тісно взаємодіяти з країнами Близького Сходу, щоб допомогти подолати цей виклик.
Як відомо, за неофіційними даними в Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавірусу COVID-19. Офіційно влада говорить про 36 жертв захворювання.
Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.
Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.
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