США працюють над створенням наддалекої ракети - ЗМІ



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Нова гіперзвукова ракета матиме в п'ять разів більшу дальність, ніж будь-яке наявне озброєння США

Армія США розробляє ракетну систему, яка буде мати дальність дії 1,6 тисячі кілометрів. Про це повідомляє Breaking Defence, посилаючись на джерела в Пентагоні.



За даними ЗМІ, це буде гіперзвукова маневрена ракета, що має швидкість більш ніж 5 Маха. Вона буде мати в п'ять разів більшу дальність, ніж будь-яка ракетно-артилерійська система, що перебуває на озброєнні армії США, і втричі більшу дальність, ніж у нових систем, що розроблялися до останнього часу.

Одними з основних цілей для цієї ракетної системи, у якої поки немає назви, будуть найважливіші укріплені центри, наприклад, командні бункери.



Крім того, ведеться розробка стратегічної артилерійської гармати великої дальності, ствол якого буде призначений для запуску ракет. Його завданням буде знищення «м'яких» цілей - радарів, ракетних пускових установок і мобільних командних пунктів.



У цілому обидві системи будуть призначені для прориву найсучасніших систем протиракетної і протиповітряної оборони, які, наприклад, є у Росії і Китаю.



При цьому видання зазначає, що в Пентагоні усвідомлюють, що створення нової ракетної системи з дальністю 1,6 тис. км суперечить положенням Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаного між США і СРСР в 1987.



Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1-5,5 тис. км) і меншої (від 500 до 1 тис. км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому.