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    США приєднаються до переговорів ООН з нової конституції Сирії

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    ООН запросила на переговори Велику Британію, Саудівську Аравію, Німеччину, Йорданію, Францію і Єгипет

    Сполучені Штати приєднаються до переговорів щодо нової сирійської конституції під керівництвом ООН в Женеві 14 вересня.

    Про це заявив у вівторок офіційний представник Держдепартаменту, передає Reuters.

    "Сполучені Штати прийняли запрошення спеціального посланця ООН по Сирії Стаффана де Містури взяти участь у переговорах у Женеві 14 вересня", - сказав представник Держдепартаменту.

    На переговорах США будуть представляти посол Джеймс Джеффрі, спецпредставник держсекретаря зі взаємодії щодо Сирії, і Джоел Рейберн, спецпосланник із Сирії.

    ООН запросила взяти участь у нараді, крім США, також Велику Британію, Саудівську Аравію, Німеччину, Йорданію, Францію і Єгипет.

    Нагадаємо, на початку вересня відбудуться переговори з формування комітету для написання нової конституції Сирії. Раніше повідомлялося, що в них візьмуть участь Іран, Росія і Туреччина.

    США Єгипет ООН
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