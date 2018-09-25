  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США схвалили продаж озброєння Тайваню на 330 млн доларів

    • Розсилка
    США схвалили продаж озброєння Тайваню на 330 млн доларів

    Вашингтон допомагає Тайбею підтримувати авіацію у бойовій готовності

    Державний департамент США погодив продаж невизнаній Республіці Китай, яка знаходиться на острові Тайвань, озброєнь на суму в 330 млн доларів. Мова йде перш за все про запасні частини до винищувачів F-16, F-5, а також транспортних літаків С-130.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Водночас Республіка Китай повинна буде погодити деталі майбутніх домовленостей із американськими приватними військовими компаніями.

    В повідомленні щодо схвалення продажу озброєння йдеться про те, що такий крок сприятиме безпеці самих США. Причиною такого кроку США є бажання підтримувати баланс сил між КНР і Республікою Китай на фоні зростання потенціалу збройних сил КНР.

    Зі свого боку сайт відомства президента Республіки Китай подякував Вашингтону за таке рішення і пообіцяв надалі координуватися із США щодо відповідних питань.

    У рамках візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса до Пекіну в червні очільник КНР Сі Цзиньпін заявив про те, що КНР віддана справі мирного об’єднання із Республікою Китай, проте не відмовиться і від метру територій країни, які були передані предками.

    Читайте також
    США Китай військова техніка Тайвань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ