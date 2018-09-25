США схвалили продаж озброєння Тайваню на 330 млн доларів



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Вашингтон допомагає Тайбею підтримувати авіацію у бойовій готовності

Державний департамент США погодив продаж невизнаній Республіці Китай, яка знаходиться на острові Тайвань, озброєнь на суму в 330 млн доларів. Мова йде перш за все про запасні частини до винищувачів F-16, F-5, а також транспортних літаків С-130.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Водночас Республіка Китай повинна буде погодити деталі майбутніх домовленостей із американськими приватними військовими компаніями.

В повідомленні щодо схвалення продажу озброєння йдеться про те, що такий крок сприятиме безпеці самих США. Причиною такого кроку США є бажання підтримувати баланс сил між КНР і Республікою Китай на фоні зростання потенціалу збройних сил КНР.

Зі свого боку сайт відомства президента Республіки Китай подякував Вашингтону за таке рішення і пообіцяв надалі координуватися із США щодо відповідних питань.

У рамках візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса до Пекіну в червні очільник КНР Сі Цзиньпін заявив про те, що КНР віддана справі мирного об’єднання із Республікою Китай, проте не відмовиться і від метру територій країни, які були передані предками.