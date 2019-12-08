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    США та Іран провели обмін ув'язненими

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    США та Іран провели обмін ув'язненими

    Посередником при обміні укладених між країнами виступила Швейцарія

    Сполучені Штати Америки і Іран провели обмін ув'язненими.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Дональд Трамп повідомив, що громадянин США Ван Сюе, якого Іран три роки тримав в ув'язненні за звинуваченням у шпигунстві, повернувся на батьківщину. Представник уряду Ірану розповів про звільнення іранця Массуда Солеймані з ув'язнення в Сполучених Штатах.

    Посередником при обміні укладених між країнами виступила Швейцарія. За даними іранського інформагентства ІРНА, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф вітав Солеймані в Цюріху, де і відбувся обмін. Солеймані повернеться до Ірану в найближчі години.

    Дональд Трамп в офіційній заяві Білого дому не згадав про звільнення Солеймані, але подякував влади Швейцарії за допомогу в проведенні переговорів.

    «Звільнення американця з полону життєво важливо для моєї адміністрації, і ми продовжимо наполегливо працювати над поверненням додому всіх наших громадян, незаконно утримуваних за кордоном», - йдеться в заяві президента.

    США Іран Швейцарія Дональд Трамп
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