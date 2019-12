США та Іран провели обмін ув'язненими

Посередником при обміні укладених між країнами виступила Швейцарія

Сполучені Штати Америки і Іран провели обмін ув'язненими.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Дональд Трамп повідомив, що громадянин США Ван Сюе, якого Іран три роки тримав в ув'язненні за звинуваченням у шпигунстві, повернувся на батьківщину. Представник уряду Ірану розповів про звільнення іранця Массуда Солеймані з ув'язнення в Сполучених Штатах.

Посередником при обміні укладених між країнами виступила Швейцарія. За даними іранського інформагентства ІРНА, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф вітав Солеймані в Цюріху, де і відбувся обмін. Солеймані повернеться до Ірану в найближчі години.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG