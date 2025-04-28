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28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квітня – День працівників швидкої допомоги
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею та виконувати роботу по дому

28 квітня відзначається День охорони праці, День біологічного годинника, День читання великої поезії та День працівників швидкої допомоги в Україні. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Максима і Дади.

День працівників швидкої допомоги

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

28 квітня щорічно в Україні відзначається День працівників швидкої медичної допомоги. Ця подія про вшанування та визнання працівників швидкої медичної допомоги.

Швидка (невідкладна) медична допомога – спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, транспортування потерпілих до лікарень.

День охорони праці

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День охорони праці встановлений в Україні за Указом Президента України «Про День охорони праці» від 18 серпня 2006 р. № 685/2006. Відзначається щорічно 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці (World Day for Safety and Health at Work).

Міжнародна організація праці висунула термін «Охорона праці», щоб знизити рівень травмування та смертності на роботі. Досить часто трапляються нещасні випадки (особливо, якщо не дотримуватися вимог безпеки), техніка перебуває у незадовільному стані або на виробництві порушуються вимоги трудової дисципліни. Кількість хворих людей може зростати через недотримання санітарних вимог.

Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці відзначають 28 квітня, одночасно з Днем охорони праці. Пам’ятну дату засновано після розголосу кількості осіб, які загинули під час виконання посадових обов’язків: щодня на роботі вмирає 5-6 тисяч людей.

Історія відзначення починається з 1989 року, коли профспілки Канади та Сполучених Штатів Америки провели день пам’яті працівників, що загинули. Міжнародна організація праці (МОП) – засновник сучасного свята, що проводиться з 2003 року. Мета ініціаторів – привернути увагу громадськості до теми охорони праці.

День біологічного годинника

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

День біологічного годинника (Biological Clock Day) відзначають 28 квітня. Традиція відзначати це свято родом з США. Історія заснування невідома, але день має велику цінність, змушуючи людей прислухатися до свого організму.

День біологічного годинника демонструє складний звʼязок між нашими внутрішніми циркадними ритмами і зовнішнім світом. Це свято підкреслює глибокий вплив нашого біологічного годинника на режим сну, настрій, метаболізм і загальний стан здоров’я, закликаючи до глибшого розуміння і поваги до цих внутрішніх хронометристів.

День читання великої поезії

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Святкують День читання великої поезії 28 квітня. Свято прийшло до нас із США. У цій країні весь квітень присвячено поезії. 28 квітня вшановують мистецтво поезії та відомих поетів, які написали великі твори. У Сполучених Штатах цей день святкується як мінімум з 1994 року. В Україні День читання великої поезії відзначають, влаштовуючи тематичні вечори, заходи в бібліотеках, проводячи творчі конкурси.

Яке сьогодні релігійне свято

28 квітня у церковному календарі згадуються – святі мученики Дада, Максим і Квінтиліан, які постраждали за часів імператора Діоклетіана (284-305), коли вийшов наказ приносити на урочистих святах жертви язичницьким богам, а християн піддавати смерті.

Намісники імператора Тарквіній і Гавіній у місті Доростолі влаштували пишне свято, на якому були присутні жителі не тільки міста, а й навколишніх сіл.

Коли свято закінчилося, хтось доніс імператору, що троє братів – Дада, Максим і Квінтіліан – не підкорилися наказу імператора і пішли до себе в село Озовію. За ними були послані воїни, які застали святих братів за молитвою і відвели їх на суд.

Правителі допитали братів, які сповідали себе християнами. Тоді Тарквіній запропонував святому Максиму стати жерцем бога Зевса. Але той назвав Зевса перелюбником і знову сповідував Істинного Бога.

Тарквіній намагався вмовити святих Даду і Квінтіліана. Вони сказали, що їхній брат Максим добре знає Святе Письмо, і вони в усьому дотримуються його. Мучеників відправили до в’язниці, але і там вони думали тільки про порятунок своїх душ. Опівночі, коли святі заснули, їм явився диявол, який ополчився на них зі зброєю. Але коли мученики прокинулися, вони побачили Ангела, який сказав: “Не бійтеся! Бог – ваша надія, прийме вас до Себе. Він недалеко від вас і допоможе вам”. На ранок Тарквіній сказав братам, що боги оголосили йому уві сні свою волю: віддати їх смерті, якщо вони не принесуть жертви. Мученики відповіли, що їм Господь наказав зазнати мук за Його Святе Ім’я.

Кілька днів тортури та допити тривали безперервно з ранку до вечора. Нарешті мученикам винесли смертний вирок, відвели під вартою в їхнє село і там усікли мечем († 286).

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна виконувати роботу по дому: прибирати, прати, мити посуд.
  • Не варто готувати гарячі страви.
  • Не рекомендується шити, в'язати, вишивати, а також розчісувати голову.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею: колоти дрова, працювати на городі.
  • Не можна сваритися, нецензурно виражатися, бажати зла, думати про погане.

Народні прикмети

  • Якщо ще не зацвіли кульбаби, то чекайте на посушливе літо.
  • Пішов дощ – до потепління.
  • Якщо вночі багато зірок, то буде великий урожай.
  • Світанок безхмарний та ясний – літо буде теплим.

Пам’ятні події 28 квітня

  • 1563 – Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.
  • 1621 – українські православні священники написали «Протестацію», в якій обґрунтували правомірність відновлення православної ієрархії.
  • 1635 – Укладено воєнний союз між Францією і Швецією.
  • 1709 – Шведські війська Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи рушили на облогу Полтави
  • 1788 – Меріленд став 7-м штатом США.
  • 1908 – Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
  • 1919 – Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.
  • 1943 – у Львові німецька влада оголосила про створення дивізії зброї СС «Галичина».
  • 1952 – Підписанням мирного договору з Японією, завершилася повоєнна окупація країни. СРСР не брав участі в підписанні договору.
  • 1956 – Верховна Рада СРСР зняла з депортованих народів статус спецпоселенців.
  • 1967 – Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) позбавлений прав брати участь у поєдинках у зв'язку з його відмовою служити в армії США.
  • 1988 – Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.
  • 1999 – Конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.
  • 2000 – Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.
  • 2022 – Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віталій, Ганна, Кирило, Максим.

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Теги: церква релігія традиції свята свято

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