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Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Триває 1160-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 83 авіаудари, скинувши 165 КАБ. Крім цього, здійснив 5089 обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2337 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Проходи, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл Сумської області; Зірка, Костянтинівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Приморське, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області та місто Херсон.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 1

Вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 2

Ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 3

Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 4

Вчора зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 5

Ворог здійснив дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 7

Противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 8

Окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 9

Ворог здійснив одну марну спробу пройти вперед.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року фото 10

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку.

Так, минулої доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких 9 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1160-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна військові

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