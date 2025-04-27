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Лавров зізнався, що Росія продовжить атакувати Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Лавров зізнався, що Росія продовжить атакувати Україну
Лавров цинічно заявив, що багатоповерхівка у Києві не була «абсолютно цивільною»
фото з відкритих джерел

Очільник російського МЗС зробив цинічну заяву про ракетну атаку на житловий будинок у Києві

Росія продовжить атакувати об’єкти, які використовують українські військові. Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю, показаному на американському телеканалі CBS 27 квітня.

«Ми продовжуватимемо атакувати об’єкти, що використовуються військовими України, деякими найманцями з іноземних країн та інструкторами, яких європейці офіційно надіслали для допомоги в атаках на російські цивільні об’єкти», – сказав Лавров в інтерв’ю.

Цього тижня російська ракета влучила в житловий будинок у Києві, вбивши щонайменше 12 людей. Лавров сказав, що ціль не була «абсолютно цивільною».

Також російські військові у квітні обстрілювали ракетами українські міста Кривий Ріг і Суми, що спричинило загибель десятків цивільних, у тому числі дітей.

Нагадаємо, Росія нібито готова шукати «баланс інтересів» у питаннях щодо України. Водночас в Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію. 

Раніше Кремль заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. 

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні. 

Також напередодні Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

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Теги: росія Сергій Лавров обстріл російська ракета

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