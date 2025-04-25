25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто економити

25 квітня відзначається Міжнародний день делегата, Міжнародний день фінансової незалежності, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день ДНК та Всесвітній день боротьби проти малярії. Віряни вшановують пам’ять апостола Марка.

Міжнародний день делегата

Щорічно 25 квітня відзначається молода пам’ятна дата – Міжнародний день делегата. Дату святкування обрали на честь дня проведення вирішальної та найчисельнішої конференції з наміром створення ООН за участю 51 країн світу, яка відбулась цього дня у 1945 році. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2019 році.

Метою Міжнародного дня делегата є підвищення поінформованості суспільства щодо вагомості ролі делегатів – представників ООН, адже завдяки їм розв’язується багато глобальних проблем та просуваються ідеали організації.

Міжнародний день фінансової незалежності

25 квітня світ відзначає Міжнародний день фінансової незалежності – ця подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та кроки, необхідні для її досягнення. Цей день надихає усіх, хто прагне забезпечити своє фінансове майбутнє, пропагуючи освіту, планування та дії на шляху до фінансової свободи.

Фінансова незалежність означає стадію, коли активи людини приносять достатній дохід для покриття витрат на життя без необхідності виснажливої роботи. Це поняття виходить за рамки простої фінансової безпеки, пропонуючи свободу переслідувати життєві пристрасті без грошових обмежень

Всесвітній день пінгвінів

Дату святкування обрали на честь початку міграції цих птахів на північ з метою продовження роду. Пінгвіни відносяться до родини птахів, що не літають, але вміють гарно плавати. Найбільше їх в Антарктиці, де вони живляться дрібними морепродуктами.

Головна мета свята полягає в привернені уваги людства до важливості збереження пінгвінів як тваринного виду, наголошені на загрозі їх зникнення, яка багато в чому спричинена людською діяльністю.

Всесвітній день боротьби проти малярії

Подія була започаткована 2007 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А дату обрали на честь Дня боротьби з малярією в Африці. Малярією називають серйозне паразитарне захворювання, яке передається через самок малярійних комарів. Воно викликає сильний головний біль, лихоманку, анемію, криваву діарею тощо.

У всьому світі 3,3 мільярда людей у 106 країнах схильні до ризику малярії.[2] У 2012 році малярія спричинила 627 000 смертей, переважно серед африканських дітей.[3] Постраждали також Азія, Латинська Америка та меншою мірою Близький Схід та частини Європи.

Міжнародний день ДНК

Дату святкування обрали на честь публікування в британському журналі Nature інформації про відкриття макромолекули ДНК (відбулося це 1953 року).

Вперше свято пройшло 2003 року. У молекулярній структурі ДНК зберігається генетична інформація. Завдяки виявленню спіралі ДНК вчені змогли встановити спадкові зв'язки, продукувати технології генної інженерії та знаходити генетичні ризики.

Яке сьогодні релігійне свято

25 квітня у церковному календарі – День святого апостола Марка. Він був апостолом і євангелістом, який проповідував Слово Боже разом зі святими апостолами Павлом і Петром, і за наказом останнього склав своє Євангеліє. Він також згадується в Діяннях апостолів та посланнях апостола Павла.

Марк вважається засновником Олександрійського християнського училища і автором одного з Євангелій. За свою віру і проповідницьку діяльність його сильно побили язичники і помер від отриманих травм.

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Що не можна робити цього дня

Не можна економити: чим більше грошей витратиш, тим більше багатства отримаєш у майбутньому.

Не варто переїдати, особливо це стосується жирної їжі.

Не можна кричати на дітей.

Народні прикмети

Ясна і сонячна погода – влітку буде спека.

Почути, як співає зозуля – більше не буде заморозків.

Високо у небі веселка – до потепління, низько – до погіршення погоди.

Якщо увесь день голосно співають птахи, то погода покращиться.

Пам’ятні події 25 квітня

1185 – війська опозиції розгромили імператорську армію в битві при Данноура (Японія).

1547 – найбільшою пожежею спалена Москва.

1741 – коронація російської імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфиру і корону

1826 – у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1918 – війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму.

1920 – з наступу на Київ об'єднаних польсько-українських військ почалась польсько-радянська війна.

1941 – Гітлер наказав почати операцію «Меркурій» (захоплення Криту).

1945 – почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН

1956 – у СРСР скасовано закон, який карав в'язницею за прогули, введений в 1940 році

1970 – в СРСР здійснено запуск восьми штучних супутників Землі серії «Космос» з використанням однієї ракети-носія.

1976 – відбулися перші єдині вибори у В'єтнамі.

1994 – указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення

1997 – Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї.

2000 – Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні.

2008 – у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Марк, Ніка, Сергій.