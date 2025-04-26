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26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони

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26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квітня – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто позичати друзям гроші

26 квітня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день інтелектуальної власності, Всесвітній день пілотів та Всесвітній день жіночого здоров'я. Віряни вшановують пам’ять священномученика Василія.

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

День було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2003 року. Дата була обрана не випадково, адже саме 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа, яка є однією з найбільших техногенних катастроф в історії.

За даними Міжнародної програми Всесвітньої організації охорони здоров’я у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи брали участь 600 тис. людей і серед них – весь персонал Чорнобильської АЕС. 

Цей день є важливим для вшанування пам’яті всіх жертв радіаційних аварій, а також для підвищення обізнаності про ризики, пов’язані з використанням радіації. Він також служить нагадуванням про необхідність підтримки постраждалих і продовження досліджень у сфері радіаційної безпеки.

Міжнародний день інтелектуальної власності

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Дату обрали тому, що саме цього дня 50 років тому почала діяти Конвенція, на основі якої було засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності (WIPO).

За допомогою цього дня підкреслюють значення інновацій навіть в самому повсякденному житті. А патенти, авторські права і товарні знаки є результатами творчості і знань. А також вони сприяють культурному та економічному розвитку світового співтовариства.

Всесвітній день пілотів

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

Спочатку свято було «внутрішнім» святом Асоціації пілотів Турецьких авіаліній Turkish Airlines. Це свято присвячене першому польоту у небі Туреччині.

У 2014 році Міжнародна федерація асоціації пілотів повітряних ліній прийняла запропоновану дату 26 квітня для святкування Дня пілотів у всьому світі.

Всесвітній день жіночого здоров'я

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4

Подія припадає на останню п'ятницю квітня. Вона спрямована на сприяння добробуту і здоров'я жінок у різних країнах.

Всесвітній день здоров’я жінок є важливим нагадуванням жінкам у всьому світі про необхідність приділяти першочергову увагу своєму здоров’ю та добробуту.

Яке сьогодні релігійне свято

26 квітня у церковному календарі – День священномученика Василія, єпископа Амасійського. Відомий своєю відданістю християнству, захистом вірян та боротьбою проти язичництва і ідолопоклонства. Його історія тісно пов’язана з імператором Ліцинієм, який закохався в служницю своєї дружини, Глафіру. Щоб врятувати Глафіру від імператора, цариця відправила її до Василя в Амасію. Коли імператор дізнався, що Глафіра жива, він наказав доправити її та Василя до себе. Після прибуття Глафіру вбили, а Василя кинули до в’язниці, де він відмовився відректися від своєї віри і був страчений.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна їсти страви з картоплі.
  • Не варто одружуватися та вінчатися.
  • Краще не позичати друзям гроші.

Народні прикмети

  • Якщо ви почули, як кує зозуля, то погода покращиться.
  • Якщо ластівки вже прилетіли, то чекайте на багатий урожай і тепло.
  • Теплий та сонячний день до великого урожаю огірків.

Пам’ятні події 26 квітня

  • 1514 – польський астроном Микола Копернік провів своє перше спостереження за Сатурном.
  • 1840 – з друку вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
  • 1918 – в Україні розформовані підрозділи «синьожупанників», утворені в Німеччині з полонених українців.
  • 1936 – в радянській міліції введені військові звання.
  • 1942 – Адольфа Гітлера проголосили «верховним суддею Райху», тож він отримав право видавати закони самостійно.
  • 1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.
  • 1961 – розірвані радянсько-албанські економічні відносини.
  • 1965 – указом Президії ВР СРСР 9 травня (День Перемоги) оголошений неробочим днем.
  • 1965 – у Києві вперше вийшла в етер радіостанція «Промінь».
  • 1979 – у Брюховицькому лісі під Львовом було знайдено підвішеного працівниками КГБ Володимира Івасюка.
  • 1989 – під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори.
  • 1991 – Верховна Рада РФ прийняла закон «Про реабілітацію репресованих народів», в якому передбачалась територіальна реабілітація.
  • 1999 – Комп'ютерний вірус «Чорнобиль» ушкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світі.
  • 2000 – президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято Чорнобильська АЕС

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