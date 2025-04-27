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Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію
Верес упевнений, що українці зможуть вистояти
фото: скріншот із відео

Говорячи про розвиток технологій в умовах війни, Кирило Верес відзначив необхідність постійно навчатися та вдосконалюватися

Герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, командир 20 окремого полку безпілотних систем «К-2» Кирило Верес пояснив, чи здатна Україна перемогти Росію. Як інформує «Главком», сою думку військовй висловив на YouTube-каналі Сухопутних військ України.

«Ми можемо вистояти. Ми можемо нанести противнику такі втрати, що він жалітиме все життя, бо на нас напав. Ми це можемо, це в наших силах», – сказав Верес.

Говорячи про розвиток технологій в умовах війни, Кирило Верес відзначив необхідність постійно навчатися та вдосконалюватися.

«Уся війна зараз – нова технологія. Такого не було ні у 2022-му, ні в одній країні світу. Війна диктує нам умови. Має бути прогрес. З одного Китаю все береться, але у росіян ВПК працює краще. Втім, у нас є бажання країни та згуртованість населення, народ нас підтримує. Тому в нас воно летить. І командири в нас кращі. У росіян іде 100 снарядів на тиждень, а в нас – 20. Але КПД від нашої гармати краще», – сказав командир.

Раніше Герой України розповів, як здійснив подвиг на очах у Залужного. 

Нагадаємо, Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села.

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

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Теги: війна Герой України перемога

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