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Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
Олександр Мацько сім років воював на «нулі»
фото з відкритих джерел

«Поранені фронтовики, які служать у ТЦК, намагаються отримати інвалідність і звільнитися, або перевестися в інші тилові частини, аби лиш не вручати повістки»

Провали в мобілізації допустило політичне керівництво країни, а все каміння летить у ТЦК. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів старший солдат Олександр Мацько, який сім років воював на «нулі» у складі 95-ї бригади й отримав складні поранення навесні 2022-го та на якого плюнув фітнес-тренер Роман Заволока.

«Зараз поліція дуже рідко затримує тих, хто нападає на військових ТЦК чи безпідставно їх ганьбить. – Зараз все каміння летить у ТЦК. І це несправедливо», – каже він.

Водночас Мацько визнає, що у військкоматах теж є «перегини». «Я вам про це після війни розповім, добре? Але чесно: щоб отак заламували руки і кидали силоміць у бусики – у Полтавському ТЦК такого немає, принаймні не було досі, коли я служив там. Вхопити за руки, коли хтось збирається тікати, чи покричати – так, буває таке, але в буси у нас не пакували. Мені здається, що ті відео з «бусифікацією» завірусилися, і такого в реальності значно менше, ніж показують у соцмережах», – каже він.

Мацько нещодавно пройшов військово-лікарську комісію, отримав інвалідність і звільнився. Запевняє, що поранені фронтовики, які служать у ТЦК, також намагаються отримати інвалідність і звільнитися, або перевестися в інші тилові частини, аби лиш не вручати повістки.

Другою причиною для звільнення зі служби в ТЦК, окрім морального пресингу, чоловік називає зарплатню, адже складно прогодувати родину за 20 тис. грн.

Нагадаємо, Олександр Мацько воює з 2015 року. Був розвідником та водієм у 95-ій бригаді. Під час боїв за Ізюм навесні 2022 року автомобіль Олександра підірвався на міні, солдат отримав черепно-мозкову травму й поранення обох ніг, у шпиталі лікарі вилучили 52 осколки. Відтак Мацько майже рік перебував на лікуванні, ще пів року ходив з паличкою.

Після тривалої реабілітації йому привласнили другу групу інвалідності та перевели з бойової частини проходити службу до військкомату.

До того, як вдягнути військову форму, Мацько працював промисловим альпіністом, будував вежі мобільного зв’язку, має навики електрика, однак після поранення ці професії стали йому не до снаги: чоловік не може працювати на висоті та виконувати рухливу роботу, а гучні звуки, наприклад, робота болгарки, викликають різкий головний біль. Мені лишається хіба що водійство.

Після звільнення зі служби чоловік виїхав до Німеччини, де з початку війни перебувають його дружина та 10-річний син, наразі волонтерить, переганяючи автомобілі для ЗСУ з Європи до України

Інцидент, що трапився між Олександром Мацьком і полтавським фітнес-тренером та ухилянтом у серпні 2023 року, набув великого резонансу й став першим від початку великої війни (принаймні першим зафіксованим на відео) випадком брутальної зневаги громадян до працівників ТЦК: молодик прилюдно плюнув у ветерана війни, звинуватив його у вбивстві росіян і кепкував з тремтячих рук військового, хоч той пояснив, що це через контузію.

Саме після цього конфлікту було прийнято рішення, що по всій країні в рейди на вручення повісток разом з військовослужбовцями ТЦК ходитимуть патрульні поліцейські.

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Теги: військові скандал поліція робота поранення ТЦК

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