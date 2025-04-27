27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна займатися важкою роботою по дому

27 квітня відзначається Всесвітній день графічного дизайну та День азбуки Морзе. Віряни вшановують пам’ять священномученика Симеона.

Всесвітній день графічного дизайну

27 квітня щорічно відзначається Всесвітній день графічного дизайну, який водночас є професійним святом для людей однієї з найкреативніших професій та засобом для підвищення обізнаності суспільства щодо важливої ролі графічного дизайну в сучасному світі.

Графічним дизайном називають особливий різновид художньої та проектної діяльності, результатом якої є об’єднання в одне ціле ідеї, тексту й зображення, а метою – концентрація уваги цільової аудиторії. Прояви графічного дизайну оточують нас в повсякденному житті всюди – на білбордах, сайтах в інтернеті, вітринах, журналах, вказівниках у метро, навіть на упаковках продуктів.

День азбуки Морзе

Цього дня народився Самюель Морзе, який створив спеціальний спосіб передавання інформації за допомогою крапок і тире. На цей час кодування інформації має дещо змінений вигляд. Все життя Самюель заробляв живописом, писав портрети.

1825 року він отримав повідомлення про тяжку хворобу дружини, але до моменту приїзду не застав її живою. На той час всі послання йшли дуже довго. Згорьований Морзе почав думати над винаходом, який би дав можливість людям надсилати повідомлення набагато швидше. На цю справу він витратив 13 років. В результаті він створив електромагнітний телеграф, який нині відомий як апарат Морзе. Тоді ж з'явилися і спеціальні коди у вигляді крапок і тире – азбука Морзе.

Яке сьогодні релігійне свято

27 квітня у церковному календарі – День священномученика Симеона. Святий апостол Симеон, також відомий як Симон, є одним з апостолів сімдесяти, який часто розглядається як брат Господній поряд з Іаковом, Іосією та Іудою. За деякими джерелами, Симеон був сином Клеопи та Марії і родичем Йосифа Обручника.

У християнській традиції Симеон часто асоціюється з подією, яка описана в Біблії, коли Його Батько й Мати привели Ісуса в Храм, щоб виконати обряд обрізання. Симеон, будучи в Храмі, впізнав в Ісусі Месію і пророчив про нього, називаючи його світлом народів та спасінням Ізраїля.

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Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися, відмовляти в допомозі, пліткувати.

Не варто займатися важкою роботою по дому.

Не варто підбирати тварин, особливо котів та пташок, оскільки вважається, що нечиста сила може набувати такої подоби.

Не варто поливати кімнатні квіти.

Народні прикмети

Дощ віщує хороший урожай меду.

Якщо вранці ясно, а до обіду з’явилися хмари, то буде холодно.

Швидко пливуть хмари – буде негода.

Яскравий схід сонця до вітряного літа

Пам’ятні події 27 квітня

1509 – папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію.

1565 – на Філіппінах засновано перше іспанське поселення – місто Себу.

1644 – вперше в Канаді висадили пшеницю.

1828 – відкрився Лондонський зоосад.

1855 – у Російській імперії вперше згадано про самвидав.

1906 – в Санкт-Петербурзі вийшов перший номер газети «Український вісник».

1925 – постанова Ради Народних Комісарів СРСР «про прописку громадян в міських поселеннях».

1940 – за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц.

1950 – Велика Британія визнала державу Ізраїль.

1957 – уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.

1959 – СРСР і Єгипет уклали договір про будівництво Асуанської греблі.

1978 – в Афганістані відбувся військовий переворот – убито президента.

1995 – День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.

2010 – Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.

2012 – Вибухи в Дніпропетровську – серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анастасія, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.