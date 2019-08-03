США та «Талібан» відновили переговори щодо Афганістану



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Сторони оптимістично оцінюють шанси на укладення мирної угоди вже в недалекому майбутньому

Сторони очікують укладення мирної угоди в недалекому майбутньому

Сполучені Штати Америки та радикальне угрупування «Талібан» продовжили переговори в Катарі щодо припинення бойових дій в Афганістані. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як повідомляється, відповідно до умов угоди, США повинні скоротити кількість своїх військових в Афганістані з 14 до 8 тисяч осіб. Зі свого боку, таліби зобов'язуються не надавати притулок учасникам міжнародних терористичних організацій та вступити в діалог з афганським урядом.

Зазначається, що сторони оптимістично оцінюють шанси на укладення мирної угоди вже в недалекому майбутньому.

«Гадаю, ми подолали приблизно 80-90% шляху до угоди»,- заявив неназваний американський представник.

Однак, наразі залишаються не розробленими механізми контролю за виконанням угоди, а також не зрозуміло чи погодиться на умови угоди найбільш радикальне крило талібів, яке вимагає повного виведення американських військ з Афганістану.