США: в сирійської опозиції хімічної зброї немає



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Джеймс Меттіс

Вашингтон готовий на випадок застосування хімзброї Дамаском

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив про те, що в них немає жодних даних розвідки і доказів, які б підтверджували наявність хімічної зброї в опозиційних до Башара Асада сил. Відповідні заяву глава Пентагону зробив під час подорожі до Нью-Делі для участі в переговорах в форматі «2+2».

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього РФ неодноразово заявляла про те, що повстанці в провінції Ідліб планують провести провокацію за допомогою хімічної зброї, яка привела б до інтервенції із боку США і їх союзників.

У відповідь на такі заяви Джеймс Меттіс заявив про те, що Вашингтон чекає доказів подібних заяв. Окрім цього міністр оборони США нагадав, що саме режим Башара Асада неодноразово застосовував хімічну зброю.

Також Меттіс додав, що США перебувають в повній готовності у відповідь на питання про те, які шанси, що Дамаск застосує хімічну зброю.