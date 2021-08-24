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    «США віддані зміцненню відносин»: Блінкен привітав українців з Днем Незалежності

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    Державний секретар США Ентоні Блінкен: Від імені Сполучених Штатів Америки я шлю найкращі побажання народові України - «США віддані зміцненню відносин»: Блінкен привітав українців з Днем Незалежності

    Державний секретар США Ентоні Блінкен: Від імені Сполучених Штатів Америки я шлю найкращі побажання народові України

    Фото з відкритих джерел

    Блінкен наголосив, що протягом 30 років США підтримували українців

    Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав українців з Днем Незалежності.

    «Від імені Сполучених Штатів Америки я шлю найкращі побажання народові України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності», – зазначається в офіційній заяві Держдепу.

    Держсекретар нагадав, що 30 років тому Верховна Рада «зробила сміливий вибір на користь нового курсу України як незалежної, демократичної і суверенної держави, заснованої на європейських цінностях». За три десятиліття, що минули після цього історичного рішення, траєкторія руху України до її євроатлантичного майбутнього була чіткою, й український народ може пишатися своїми досягненнями, зазначив він.

    Блінкен також наголосив, що протягом усього цього періоду США підтримували українців.

    «Ми твердо переконані, що демократична, процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам не тільки народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. – додав він. – Ми й далі підтримуватимемо вас у зусиллях щодо реалізації ваших євроатлантичних устремлінь, відновлення та підтримання безпеки міжнародно визнаних кордонів України й захисту від агресії Росії».

    Поточні реформи є ключем до досягнення цих цілей, і США залишаються близьким партнером у питаннях боротьби з корупцією, сприяння економічному зростанню та виконання обіцянок Революції гідності, сказав держсекретар.

    «США віддані зміцненню відносин з Україною, оскільки ми разом працюємо над побудовою процвітаючого майбутнього для всіх українців. Вітаємо з 30-річчям Незалежності!» – йдеться в заяві.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності.

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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    Теги: США політика українці День Незалежності Україна Держдепартамент США Ентоні Блінкен
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    «США віддані зміцненню відносин»: Блінкен привітав українців з Днем Незалежності