США випробували безпечний спосіб доставки морських мін



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Скидання авіаційної морської донної неконтактної міни Mk 62 Quickstrike з базового патрульного літака Lockheed P-3C Orion авіації ВМС США

США знову можуть почати використовувати морські міни у випадку війни

Видання USNI News повідомляє про те, що військово-повітряні сили і флот США в рамках навчань Valiant Shield 2018 випробували безпечний спосіб доставки морських мін вагою 2 тисячі фунтів без необхідності заходити в зону ураження ворожих систем ППО.

Відповідні міни Quickstrike-ER доставлялися до мілководдя за допомогою боєприпасу JDAM. Самі міни разом із боєприпасом доставки скидалася із бомбардувальника В-52.

За самим процесом слідкував літак P-8 Poseidon. Раніше подібні міни доставлялися бомбардувальниками за допомогою бомб вільного падіння. Проте це змушували літаки літати на малих висотах і декілька разів заходити на ціль для більшої точності, що робило їх вразливими для ворожих систем ППО.

Тим самим американський флот повертається до ідеї можливого активного використання мін в випадку війни високої інтенсивності, про що почали активно говорити в 2016 році і проводити відповідні тести.