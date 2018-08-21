США витратять $146 млн на модернізацію крейсера Gettysburg



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USS Gettysburg (CG-64) був спущений на воду в 1991 році

Видання Washington Examiner повідомляє, що компанія BAE Systems виграла контракт на 146 млн. доларів щодо модернізації крейсера USS Gettysburg (CG-64).

Модернізація дозволить крейсеру виконувати всі необхідні завдання до досягнення 35-річного терміну служби.

USS Gettysburg (CG-64) був спущений на воду в 1991 році. Відповідні роботи по модернізації будуть виконуватися в Норфолку і мають завершитися в 2020 році.

Роботи передбачають встановлення нової бойової системи Aegis Baseline 9.0, яка дозволятиме крейсеру обмінюватися даними з іншими кораблями і літаками США та їх союзників, виконуючи різноманітні завдання.

Окремо будуть модернізовані системи боротьби із підводними човнами. Також передбачається встановлення на USS Gettysburg (CG-64) нової електро-оптичної системи моніторингу навколишньої ситуації, яка дозволяє зберігати в таємниці місце перебування корабля.

Відповідна модернізація крейсерів типу Тікондерога, до яких відноситься і USS Gettysburg (CG-64), були передбачені іще оборонним бюджетом США на 2015 рік.