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    США включили 10 країн до списку порушників релігійних свобод

    Серед порушників вказані три пострадянські держави Центральної Азії
    Сполучені Штати 4 січня оприлюднили список із 10 країн, які «викликають особливу стурбованість» у зв’язку з порушеннями свободи совісті та придушенням релігійних свобод. «Захист релігійної свободи є життєво важливим для миру, стабільності та процвітання. Ми визнаємо, що кілька названих країн працюють над поліпшенням стану
    • Сьогодні, 21:14
    • Розсилка
    <span>Держдепартамент США</span>
    Держдепартамент США

    Серед порушників вказані три пострадянські держави Центральної Азії

    Сполучені Штати 4 січня оприлюднили список із 10 країн, які «викликають особливу стурбованість» у зв’язку з порушеннями свободи совісті та придушенням релігійних свобод.

    «Захист релігійної свободи є життєво важливим для миру, стабільності та процвітання. Ми визнаємо, що кілька названих країн працюють над поліпшенням стану зі свободою віросповідань; ми вітаємо ці ініціативи та чекаємо на продовження діалогу», – ідеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту.

    У списку фігурують ті ж країни, які були названі порушниками релігійних свобод у 2017 році – Іран, Китай, Північна Корея, М’янма, Еритрея, Судан і Саудівська Аравія. Також серед порушників вказані три пострадянські держави Центральної Азії – Таджикистан, Туркменистан та Узбекистан.

    Окремо відзначений Пакистан – у Вашингтоні побоюються «серйозних порушень релігійних свобод» у цій країні.

    США Іран Китай Саудівська Аравія Таджикистан Пакистан Узбекистан Північна Корея
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