США включили 10 країн до списку порушників релігійних свобод

Серед порушників вказані три пострадянські держави Центральної Азії

Сполучені Штати 4 січня оприлюднили список із 10 країн, які «викликають особливу стурбованість» у зв’язку з порушеннями свободи совісті та придушенням релігійних свобод. «Захист релігійної свободи є життєво важливим для миру, стабільності та процвітання. Ми визнаємо, що кілька названих країн працюють над поліпшенням стану



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Держдепартамент США

Серед порушників вказані три пострадянські держави Центральної Азії

Сполучені Штати 4 січня оприлюднили список із 10 країн, які «викликають особливу стурбованість» у зв’язку з порушеннями свободи совісті та придушенням релігійних свобод.

«Захист релігійної свободи є життєво важливим для миру, стабільності та процвітання. Ми визнаємо, що кілька названих країн працюють над поліпшенням стану зі свободою віросповідань; ми вітаємо ці ініціативи та чекаємо на продовження діалогу», – ідеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту.

У списку фігурують ті ж країни, які були названі порушниками релігійних свобод у 2017 році – Іран, Китай, Північна Корея, М’янма, Еритрея, Судан і Саудівська Аравія. Також серед порушників вказані три пострадянські держави Центральної Азії – Таджикистан, Туркменистан та Узбекистан.

Окремо відзначений Пакистан – у Вашингтоні побоюються «серйозних порушень релігійних свобод» у цій країні.