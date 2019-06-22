США внесли до чорного списку п’ять китайських IT-компаній



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Вашингтон ввів обмеження проти п'яти китайських компаній

Організаціям, які потрапили під обмежувальні заходи, заборонено купувати американські товари і послуги

США слідом за Huawei внесли до чорного списку ще п'ять китайських компаній.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

До обмежувального списку Міністерства торгівлі потрапили Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon і Цзяннаньський університет комп'ютерних технологій.

У заяві міністерства наголошується, що ці компанії з високою часткою ймовірності будуть або вже залучені в діяльність, яка суперечить національній безпеці і зовнішньополітичним інтересам США.

Також вказується, що підприємства, які потрапили до чорного списку, є лідерами з розробок в області надшвидких комп'ютерних обчислень.

Співпрацювати із цими компаніями зможуть тільки ті американські фірми, які отримають відповідні ліцензії.

Як зазначає Bloomberg, обмеження були введені за кілька днів до саміту G20, на якому президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном.