США ввели нові санкції проти низки осіб і компаній, пов'язаних з Іраном



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У Казначействі США заявляють, що компанії та особи, які потрапили під санкції, допомагали Ірану отримати матеріали для своєї ядерної програми

Люди та компанії, які потрапили під санкції, мешкають чи базуються в Ірані, Китаї та Бельгії

Казначейство Сполучених Штатів заявляє про запровадження санкцій проти низки компаній та групи осіб, які нібито причетні до постачання матеріалів для ядерної програми Ірану.

За повідомленням, люди та компанії, про які йдеться, мешкають чи базуються в Ірані, Китаї та Бельгії і діяли як мережа постачання для іранської компанії TESA. Ця компанія, яку в американському уряді називають ключовою для розвитку іранської ядерної програми перебуває під санкціями Вашингтону з 2011 року.

«Казначейство вдається до заходів для припинення діяльності мережі постачання іранської ядерної програми, яка залучає компанії, базовані в Китаї і Бельгії, щоб отримати ядерні матеріали та сприяти ворожим намірам (іранського – ред.) режиму», – цитують у прес-службі Казначейства секретаря відомства Стівена Мнучіна.

За інформацією Казначейства, йдеться про матеріали, які контролюються міжнародною контрольною організацією – Групою ядерних постачальників. Згідно з резолюцією Ради безпеки ООН 2231 від 2015 року, всі продажі, постачання чи перевезення до Ірану матеріалів, які підпадають під юрисдикцію Групи, повинні бути схвалені Радою безпеки.

Під санкції потрапили іранська фірма Bakhtar Raad Sepahan, яка має офіс у Бельгії, її співробітники і дочірні компанії, іранське підприємство Sabz Co, яке нібито укладало угоди з китайськими партнерами щодо купівлі матеріалів для TESA, та китайські компанії Suzhou Zhongsheng Magnetic і Suzhou A-One Special Alloy.

У повідомленні Казначейства також згадується комерційний директор TESA Мухаммад Фахрзаде, який нібито координував закупівлі алюмінію з Китаю.

«Внаслідок сьогоднішнього рішення, все майно та частки у власності цих осіб, які перебувають на території чи під контролем Сполучених Штатів, мають бути заблоковані, а інформація про них – передана до Офісу з контролю за закордонними активами Казначейства. Розпорядження ОКЗА загалом забороняють будь-яку співпрацю з боку громадян США або за посередництва США, яка передбачає використання майна чи часток у власності, що належать підсанкційним особам», – повідомляють у Казначействі.