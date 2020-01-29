США ввели нові санкції щодо Росії через анексію Криму



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Нові санкції стосуються восьми осіб та приватної залізничної компанії, яка займається перевезенням пасажирів із РФ до анексованого півострова

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції щодо Росії через анексію українського Криму в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

Так, нові санкції стосуються 8 осіб та приватної залізничної компанії, яка займається перевезенням пасажирів із РФ до анексованого півострова.

Обмеження блокують активи, що знаходяться під контролем США, і забороняють фізичним особам та компаніям США здійснювати будь-які операції з фігурантами санкційного списку.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав Закон про національний оборонний бюджет на 2020 рік, який, серед іншого, передбачає санкції проти компаній, що будують російський газопровід «Північний потік-2».