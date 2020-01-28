Нові санкції ЄС: семеро осіб покарано за «вибори» в анексованому Криму



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До санкційного списку включено додатково 7 осіб, які причетні до організації так званих виборів у Криму

Зазначеним особам заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи у Європі заморозять

Стали відомі імена семи осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

Імена чиновників опублікувало агентство «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляється, розширення санкцій міністри ЄС підтримали 28 січня.

У «чорному списку» ЄС опинилися так званий «тимчасово виконувач обов'язків губернатора Севастополя» Михайло Развожаєв, «голова Ради міністрів Республіки Крим» Юрій Гоцанюк і «голова законодавчих зборів Севастополя» в 2016-19 роках, сьогодні заступниця «законодавчих зборів Севастополя» Катерина Алтабаєва.

У списку також наводяться наступні прізвища - Л. Бачова, С. Даниленко, К. Перкова та В. Неумов. Але їхні «посади» не називаються. Усім цим людям заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи у Європі заморозять.

Рішення буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності.

Зазначимо, ЄС у березні 2014 року запровадив санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список - розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.