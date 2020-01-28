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    Нові санкції ЄС: семеро осіб покарано за «вибори» в анексованому Криму

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    <span>До санкційного списку включено додатково 7 осіб, які причетні до організації так званих виборів у Криму</span> - Нові санкції ЄС: семеро осіб покарано за «вибори» в анексованому Криму
    До санкційного списку включено додатково 7 осіб, які причетні до організації так званих виборів у Криму

    Зазначеним особам заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи у Європі заморозять

    Стали відомі імена семи осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

    Імена чиновників опублікувало агентство «Інтерфакс-Україна».

    Як повідомляється, розширення санкцій міністри ЄС підтримали 28 січня.

    У «чорному списку» ЄС опинилися так званий «тимчасово виконувач обов'язків губернатора Севастополя» Михайло Развожаєв, «голова Ради міністрів Республіки Крим» Юрій Гоцанюк і «голова законодавчих зборів Севастополя» в 2016-19 роках, сьогодні заступниця «законодавчих зборів Севастополя» Катерина Алтабаєва.

    У списку також наводяться наступні прізвища - Л. Бачова, С. Даниленко, К. Перкова та В. Неумов. Але їхні «посади» не називаються. Усім цим людям заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи у Європі заморозять.

    Рішення буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності.

    Зазначимо, ЄС у березні 2014 року запровадив санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список - розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.

     

    ЄС Крим Росія окупанти анексія вибори санкції Європа окуповані території
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