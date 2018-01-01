США закликали РФ встановити режим тиші на Донбасі

Місія США при ОБСЄ закликала РФ повернутись до СЦКК

Місія США при ОБСЄ вчергове закликала Росію повернути свого представника до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив тимчасово повірений у справах США при організації Гаррі Каміан. «США закликають Російську



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19 грудня російські офіцери, що входять до складу СЦКК, покинули Україну

Місія США при ОБСЄ закликала РФ повернутись до СЦКК

Місія США при ОБСЄ вчергове закликала Росію повернути свого представника до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив тимчасово повірений у справах США при організації Гаррі Каміан.

«США закликають Російську Федерацію припинити односторонні дії та повернути її представників до Спільного центру з контролю та координації (СЦКК)», - наголосив Каміан.

«Відмова Росії від цього механізму, на наш погляд, є ознакою великого небажання виконувати її зобов'язання, в тому числі щодо встановлення режиму припинення вогню відповідно до Мінських угод», - додав він.

«Сполучені Штати повторюють свій заклик до Російської Федерації, як до винуватця цього конфлікту, віддати наказ силам, які вона озброює, готує, якими керує та на боці яких воює, щоб досягнути повного режиму припинення вогню, відвести її озброєння від лінії зіткнення, як це передбачено Мінськими угодами», - підкреслив дипломат.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова знизити рівень насильства на Донбасі та повернути представників РФ до Спільного центру з контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників в СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців. У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів посіли бойовики. 20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «Затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».





Джерело: УНІАН