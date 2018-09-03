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    США запропонували об'єднання Йорданії та Палестини

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    <span>Білий дім</span> - США запропонували об'єднання Йорданії та Палестини
    Білий дім

    Білий дім розглядає це як один з варіантів вирішення арабо-ізраїльського конфлікту

    Під час переговорів про врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, представники Білого Дому запропонували лідеру Палестини Махмуду Аббасу створити конфедерацію з Йорданією.

    Про це повідомляє ізраїльський канал 10tv.

    За словами Аббаса, на переговорах представники США виступили з пропозицією про відмову вирішення конфлікту шляхом створення незалежної арабської держави. Замість цього старший радник Трампа Джаред Кушер і спецпредставник Вашингтона Джейсон Гринблат запропонували створити конфедерацію Палестини з Йорданією зі столицею в Аммані.

    Телеканал повідомив, що лідер Палестини заявив про згоду на подібний варіант тільки в тому випадку, якщо Ізраїль також буде входити в цю конфедерацію.

    Влада Йорданії відповіла, що Амман як і раніше виступає за створення незалежної арабської держави.

    «Створення конфедерації - це питання, яке ми не згодні обговорювати. Наша позиція залишилася незмінною - створення двох держав зі столицею палестинської держави в Єрусалимі», - заявили в Йорданії.

    Нагадаємо, США відмовилися виділяти Палестині 200 млн доларів допомоги. Повідомляється, що кошти, які були закладені на допомогу Палестині, будуть спрямовані на проекти в інших країнах.

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