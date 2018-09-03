США запропонували об'єднання Йорданії та Палестини
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Білий дім розглядає це як один з варіантів вирішення арабо-ізраїльського конфлікту
Під час переговорів про врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, представники Білого Дому запропонували лідеру Палестини Махмуду Аббасу створити конфедерацію з Йорданією.
Про це повідомляє ізраїльський канал 10tv.
За словами Аббаса, на переговорах представники США виступили з пропозицією про відмову вирішення конфлікту шляхом створення незалежної арабської держави. Замість цього старший радник Трампа Джаред Кушер і спецпредставник Вашингтона Джейсон Гринблат запропонували створити конфедерацію Палестини з Йорданією зі столицею в Аммані.
Телеканал повідомив, що лідер Палестини заявив про згоду на подібний варіант тільки в тому випадку, якщо Ізраїль також буде входити в цю конфедерацію.
Влада Йорданії відповіла, що Амман як і раніше виступає за створення незалежної арабської держави.
«Створення конфедерації - це питання, яке ми не згодні обговорювати. Наша позиція залишилася незмінною - створення двох держав зі столицею палестинської держави в Єрусалимі», - заявили в Йорданії.
Нагадаємо, США відмовилися виділяти Палестині 200 млн доларів допомоги. Повідомляється, що кошти, які були закладені на допомогу Палестині, будуть спрямовані на проекти в інших країнах.