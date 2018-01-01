  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США запровадили санкції проти чотирьох чиновників з Венесуели

    Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США
    США ввели санкції проти чотирьох колишніх і діючих державних чиновників Венесуели у зв'язку з корупцією і репресіями. Про це повідомляє прес-служба американського міністерства фінансів. «Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США, а також заборону на проведення операцій за участю американських
    • Вчора, 22:33
    • Розсилка

    Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США

    США ввели санкції проти чотирьох колишніх і діючих державних чиновників Венесуели у зв'язку з корупцією і репресіями.

    Про це повідомляє прес-служба американського міністерства фінансів.

    «Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США, а також заборону на проведення операцій за участю американських громадян», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в списку санкцій Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США потрапив, зокрема, Родольфо Марко Торрес - екс-міністр продовольства і нинішній губернатор штату Арагуа. Він підозрюється у причетності до корупційних схем імпорту продуктів харчування, які контролює венесуельська армія.

    Під санкції підпали також екс-губернатор штату Болівар Франсіско Хосе Ранхель Гомес, ймовірно, пов'язаний з діючими в цьому регіоні злочинними угрупованнями, і генерал-полковник боліваріанської Національної гвардії Фабіо Енріке Саварсе Пабон, який, ймовірно, несе відповідальність за жорстоке придушення солдатами Нацгвардії вуличних протестів. Четвертий у списку - міністр у справах національного кордону Херардо Хосе Іск'єрдо Торрес, підозрюваний у корупції і зловживанні службовими повноваженнями.

    Як заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін, введення санкцій підтверджує готовність Вашингтона притягнути до відповідальності президента Венесуели Ніколаса Мадуро та інших осіб, залучених до корупції в країні.

    У листопаді 2017 року Євросоюз ввів санкції проти держави Венесуела, обвинувативши Мадуро в порушенні демократичних принципів. Штрафні заходи включають в себе заборону на поставки Венесуелі зброї, будь-якого обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, а також апаратури для електронної розвідки.

    Джерело: Deutsche Welle

    США санкції армія Венесуела
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ