США запровадили санкції проти чотирьох чиновників з Венесуели

Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США

США ввели санкції проти чотирьох колишніх і діючих державних чиновників Венесуели у зв'язку з корупцією і репресіями. Про це повідомляє прес-служба американського міністерства фінансів. «Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США, а також заборону на проведення операцій за участю американських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США

США ввели санкції проти чотирьох колишніх і діючих державних чиновників Венесуели у зв'язку з корупцією і репресіями.

Про це повідомляє прес-служба американського міністерства фінансів.

«Штрафні заходи включають заморожування активів, що знаходяться в правовому полі США, а також заборону на проведення операцій за участю американських громадян», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в списку санкцій Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США потрапив, зокрема, Родольфо Марко Торрес - екс-міністр продовольства і нинішній губернатор штату Арагуа. Він підозрюється у причетності до корупційних схем імпорту продуктів харчування, які контролює венесуельська армія.

Під санкції підпали також екс-губернатор штату Болівар Франсіско Хосе Ранхель Гомес, ймовірно, пов'язаний з діючими в цьому регіоні злочинними угрупованнями, і генерал-полковник боліваріанської Національної гвардії Фабіо Енріке Саварсе Пабон, який, ймовірно, несе відповідальність за жорстоке придушення солдатами Нацгвардії вуличних протестів. Четвертий у списку - міністр у справах національного кордону Херардо Хосе Іск'єрдо Торрес, підозрюваний у корупції і зловживанні службовими повноваженнями.

Як заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін, введення санкцій підтверджує готовність Вашингтона притягнути до відповідальності президента Венесуели Ніколаса Мадуро та інших осіб, залучених до корупції в країні.

У листопаді 2017 року Євросоюз ввів санкції проти держави Венесуела, обвинувативши Мадуро в порушенні демократичних принципів. Штрафні заходи включають в себе заборону на поставки Венесуелі зброї, будь-якого обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, а також апаратури для електронної розвідки.

Джерело: Deutsche Welle