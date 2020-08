Коронакриза: більшість ринків занепадають, але є один особливий… бізнес і вірус

Виробники відеоігр процвітають під час пандемії Covid-19 фото: freepik.com

Продажі відеоігор в США у другому кварталі цього року зросли на 30%, - Bloomberg

Пандемія коронавірусної хвороби відправила Голлівуд у нокаут, боляче вдарила по галузі туризму та залишила власників ресторанів та кафе на межі голоду. А що ж виробники відеоігор?

Вони процвітають!

Люди, змушені сидіти у своїх квартирах та будинках місяцями, виходити з житла доводиться лише у випадку необхідності. Саме тому споживачі кинулись масово купували ігрові консолі. Мешканці США, пише Bloomberg, займають себе віртуальними автоперегонами, полюванням на зомбі та висадкою дерев у краях, де водяться тварини, що вміють розмовляти. За даними NPD Group Inc. (американська компанія, що вивчає ринкову кон'юнктуру і поведінку споживачів – «Главком»), продажі в відеоігровій індустрії в США у другому кварталі цього року зросли на 30% – до $11,6 млрд. Акції ж Activision Blizzard Inc. (американський відеоігровий холдинг – «Главком») цього року зросли на 46%.

Карантин дав додатковий поштовх індустрії, яка й перед тим була надзвичайно прибутковою. Деякі відеоігри можуть генерувати навіть більше грошей, аніж навіть всесвітні фільми-блокбастери, зазначає Метью Кантерман, аналітик Bloomberg Intelligence.

Ігри, які найкраще продавалися у першому півріччі цього року у США

Під час карантину між ігровими гігантами розпочалися запеклі бої. Так, Epic Games Inc. (американська компанія, що займається розробкою відеоігор – «Главком») розпочала боротьбу з Apple Inc. і Google за те, щоб вони знизили відсоток, який ці компанії беруть від продажів ігор на своїх платформах – наразі він становить 30%. В Epic Games Inc. стверджують, що така плата застаріла та несправедлива. Fortnite (відеогра жанру тактико-стратегічного шутера від третьої особи з елементами виживання та будівництва, розроблена Epic Games Inc., – «Главком»), яка приносить компанії більше $1 млрд на рік за рахунок внутрішньоігрових продажів, надав гравцям можливість купувати доповнення без посередництва Apple і Google. Це образило Apple і Google, і вони вилучили Fortnite зі своїх магазинів додатків.

На Google Play Fortnite вже не можна придбати

Ще до початку пандемії на 2020 рік анонсувалася низка потенційних ігр-блокбастерів. А цієї осені Sony Corp. та Microsoft Corp. (транснаціональні компанії-виробники, у тому числі, геймерських гаджетів – «Главком») випустять свої потужні консолі наступного покоління, PlayStation 5 та Xbox Series X, що провіщають багатшу графіку, ніж так, що була досі. Для геймерів це важлива новина, оскільки подібні «стрибки поколінь» у характеристиках консолей відбуваються лише раз на сім-вісім років, тож вони сформують ігровий ландшафт на наступне десятиліття.

Sony продовжить свою стратегію ексклюзивних ігор, таких як The Last of Us Part II, постапокаліптичний екшн-трилер, який заповнив прогалину, що утворилась після закриття кінотеатрів. Microsoft збирається орендувати Xbox Game Pass – послугу підписки, схожу на ігровий Netflix, яка пропонує доступ до сотень найменувань ігор за $5–15 на місяць. «Microsoft усвідомлює, що найефективнішою зброєю в їх арсеналі є Xbox Game Pass», – говорить Джордж Джиджіашвілі, аналітик дослідницької компанії Omdia, який очікує, що нова консоль Sony перевершить розробки Microsoft.

Однак і у такій надзвичайно затребуваній галузі, є свої проблеми. Зарплати високі, проте багато людей, які там працюють, скаржаться, що почуваються експлуатованими та дискримінованими. Кодери та дизайнери жаліються на сексизм та ворожість до жінок. Крім того, саме у геймерській галузі поширені нічні зміни та робота на вихідних, причому з незначною або взагалі без фінансової компенсації. Крім того, галузь часто винаймає працівників на аутсорсі, які працюють разом із штатними колегами, але не мають їхніх соціальних гарантій.

Попри те, що виробники відеоігор, безперечно, процвітають в умовах пандемії, все ж гіганти прогнозують затримки із виходом найбільш очікуваних відеоігор. Причина криється у тому, що переважна частина працівників перейшли на дистанційну роботу. Це причина того, що показники їхньої ефективності дещо знизились у порівнянні з роботою з офісу. Якщо затримки із виходом нових продуктів будуть продовжуватись, а рецесія скорочуватиме споживчі витрати, справи можуть погіршитися і у цієї індустрії.

Наталя Сокирчук, «Главком»