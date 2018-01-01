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    США звинуватили Росію у залякуванні спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

    «Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на спостерігачів ОБСЄ», - заявили у США
    Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в тому, що вона продовжує залякувати та перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі виконувати свої обов'язки. З такою заявою виступив у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Кеміан. «Спеціальна моніторингова
    • Сьогодні, 05:58
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    Спостерігач ОБСЄ на Донбасі
    Спостерігач ОБСЄ на Донбасі

    «Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на спостерігачів ОБСЄ», - заявили у США

    Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в тому, що вона продовжує залякувати та перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі виконувати свої обов'язки.

    З такою заявою виступив у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Кеміан.

    «Спеціальна моніторингова місія (СММ) в Україні є критично важливим компонентом реагування ОБСЄ. СММ відіграє важливу роль у процесі імплементації Мінських угод. Проте Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на наших спостерігачів, а також обмежувати їм доступ, заважаючи виконувати свої повноваження», - наголосив представник США.

    Він підкреслив, що Місія повинна мати можливість надавати державам-членам ОБСЄ своєчасну та об'єктивну звітність про ситуацію на місцях, «у тому числі з території Криму, який залишається невід'ємною частиною України, а тому перебуває під мандатом СММ».

    Американський дипломат запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть докладати зусилля, спрямовані на забезпечення СММ та її спостерігачів необхідними інструментами й ресурсами для виконання свого мандату.

    «Проте, очевидно, що СММ збільшилась і через це потребує організаційних реформ», - зауважив американський представник.

    У цьому зв'язку він закликав головуючу в Організації Італію «очолити зусилля щодо інтегрування та покращення функцій безпеки СММ, проведення операцій та управління».

    Нагадаємо, за словами посла ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб всіляко сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.

    Раніше повідомлялося, що Італія з 1 січня перебрала від Австрії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла продовжити зусилля щодо імплементації Мінських угод.

    Джерело: Укрінформ

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