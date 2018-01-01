США звинуватили Росію у залякуванні спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

«Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на спостерігачів ОБСЄ», - заявили у США

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в тому, що вона продовжує залякувати та перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі виконувати свої обов'язки. З такою заявою виступив у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Кеміан. «Спеціальна моніторингова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спостерігач ОБСЄ на Донбасі

«Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на спостерігачів ОБСЄ», - заявили у США

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в тому, що вона продовжує залякувати та перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі виконувати свої обов'язки.

З такою заявою виступив у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Кеміан.

«Спеціальна моніторингова місія (СММ) в Україні є критично важливим компонентом реагування ОБСЄ. СММ відіграє важливу роль у процесі імплементації Мінських угод. Проте Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на наших спостерігачів, а також обмежувати їм доступ, заважаючи виконувати свої повноваження», - наголосив представник США.

Він підкреслив, що Місія повинна мати можливість надавати державам-членам ОБСЄ своєчасну та об'єктивну звітність про ситуацію на місцях, «у тому числі з території Криму, який залишається невід'ємною частиною України, а тому перебуває під мандатом СММ».

Американський дипломат запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть докладати зусилля, спрямовані на забезпечення СММ та її спостерігачів необхідними інструментами й ресурсами для виконання свого мандату.

«Проте, очевидно, що СММ збільшилась і через це потребує організаційних реформ», - зауважив американський представник.

У цьому зв'язку він закликав головуючу в Організації Італію «очолити зусилля щодо інтегрування та покращення функцій безпеки СММ, проведення операцій та управління».

Нагадаємо, за словами посла ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб всіляко сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Італія з 1 січня перебрала від Австрії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла продовжити зусилля щодо імплементації Мінських угод.

Джерело: Укрінформ