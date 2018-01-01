Стала відома дата президентських виборів у Єгипті
- Сьогодні, 06:11
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Вибори в Єгипті
Єгиптяни підуть на перший тур президентських виборів наприкінці березня
Перший тур президентських виборів в Єгипті відбудеться 26-28 березня.
Про це заявив глава Національного управління виборів Лашин Ібрагім Мухаммед Сулейман, повідомляє AFP.
«Єгиптяни підуть на перший тур президентських виборів 26-28 березня», - йдеться в повідомленні.
Якщо під час першого туру ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості, другий тур відбудеться 24-26 квітня.
Очікується, що чинний президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі вирішив брати участь у виборах, проте він поки що офіційно не підтвердив свої наміри.
До слова, на початку січня в Єгипті продовжили надзвичайний стан, українців просять утриматися від поїздок.