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    Стала відома дата президентських виборів у Єгипті

    Єгиптяни підуть на перший тур президентських виборів наприкінці березня
    Перший тур президентських виборів в Єгипті відбудеться 26-28 березня. Про це заявив глава Національного управління виборів Лашин Ібрагім Мухаммед Сулейман, повідомляє AFP. «Єгиптяни підуть на перший тур президентських виборів 26-28 березня», - йдеться в повідомленні. Якщо під час першого туру ніхто з кандидатів не набере
    • Сьогодні, 06:11
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    Вибори в Єгипті
    Вибори в Єгипті

    Єгиптяни підуть на перший тур президентських виборів наприкінці березня

    Перший тур президентських виборів в Єгипті відбудеться 26-28 березня.

    Про це заявив глава Національного управління виборів Лашин Ібрагім Мухаммед Сулейман, повідомляє AFP.

    «Єгиптяни підуть на перший тур президентських виборів 26-28 березня», - йдеться в повідомленні.

    Якщо під час першого туру ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості, другий тур відбудеться 24-26 квітня.

    Очікується, що чинний президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі вирішив брати участь у виборах, проте він поки що офіційно не підтвердив свої наміри.

    До слова, на початку січня в Єгипті продовжили надзвичайний стан, українців просять утриматися від поїздок.

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