Стали відомі дати матчів збірної України на 2021 рік

Перший матч української збірної запланований з Францією

У рамках чемпіонатів Європи та світу українську збірну по футболу очікує 11 офіційних поєдинків

Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Про це вони написали у Facebook.

Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня 2021 року на виїзді проти чинних чемпіонів світу – команди Франції.

Фото: Українська асоціація футболу

Розклад ігор «синьо-жовтої» збірної на відбір на Чемпіонат світу та Чемпіонат Європи у 2021-2022 роках:

24.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Франція – Україна

28.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Україна – Фінляндія

31.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022 Україна – Казахстан

Товариський матч – суперник уточнюється

13.06.2021 22:00 чемпіонат Європи: Нідерланди – Україна

17.06.2021 16:00 чемпіонат Європи: Україна – Північна Македонія

21.06.2021 19:00 чемпіонат Європи: Україна – Австрія

01.09.2021 17:00 відбір на ЧС-2022: Казахстан – Україна

04.09.2021 19:00 відбір на ЧС-2022: Україна – Франція

Товариський матч – суперник уточнюється

09.10.2021 19:00 відбір на ЧС-2022: Фінляндія – Україна

12.10.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Україна – Боснія і Герцеговина

Товариський матч – суперник уточнюється