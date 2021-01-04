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    Стали відомі дати матчів збірної України на 2021 рік

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    Перший матч української збірної запланований з Францією - Стали відомі дати матчів збірної України на 2021 рік
    Перший матч української збірної запланований з Францією
    Фото з відкритих джерел

    У рамках чемпіонатів Європи та світу українську збірну по футболу очікує 11 офіційних поєдинків

    Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Про це вони написали у Facebook.

    Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня 2021 року на виїзді проти чинних чемпіонів світу – команди Франції.

    Фото: Українська асоціація футболу
    Фото: Українська асоціація футболу

    Розклад ігор «синьо-жовтої» збірної на відбір на Чемпіонат світу та Чемпіонат Європи у 2021-2022 роках:

    • 24.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Франція – Україна
    • 28.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Україна – Фінляндія
    • 31.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022 Україна – Казахстан

    Товариський матч – суперник уточнюється

    • 13.06.2021 22:00 чемпіонат Європи: Нідерланди – Україна
    • 17.06.2021 16:00 чемпіонат Європи: Україна – Північна Македонія
    • 21.06.2021 19:00 чемпіонат Європи: Україна – Австрія
    • 01.09.2021 17:00 відбір на ЧС-2022: Казахстан – Україна
    • 04.09.2021 19:00 відбір на ЧС-2022: Україна – Франція

    Товариський матч – суперник уточнюється

    • 09.10.2021 19:00 відбір на ЧС-2022: Фінляндія – Україна
    • 12.10.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Україна – Боснія і Герцеговина
    • 16.11.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Боснія і Герцеговина – Україна
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    Теги: чемпіонат Європи чемпіонат світу Україна Facebook Українська асоціація футболу
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