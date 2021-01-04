Стали відомі дати матчів збірної України на 2021 рік
Перший матч української збірної запланований з Францією
Фото з відкритих джерел
У рамках чемпіонатів Європи та світу українську збірну по футболу очікує 11 офіційних поєдинків
Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Про це вони написали у Facebook.
Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня 2021 року на виїзді проти чинних чемпіонів світу – команди Франції.
Фото: Українська асоціація футболу
Розклад ігор «синьо-жовтої» збірної на відбір на Чемпіонат світу та Чемпіонат Європи у 2021-2022 роках:
- 24.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Франція – Україна
- 28.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Україна – Фінляндія
- 31.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022 Україна – Казахстан
Товариський матч – суперник уточнюється
- 13.06.2021 22:00 чемпіонат Європи: Нідерланди – Україна
- 17.06.2021 16:00 чемпіонат Європи: Україна – Північна Македонія
- 21.06.2021 19:00 чемпіонат Європи: Україна – Австрія
- 01.09.2021 17:00 відбір на ЧС-2022: Казахстан – Україна
- 04.09.2021 19:00 відбір на ЧС-2022: Україна – Франція
Товариський матч – суперник уточнюється
- 09.10.2021 19:00 відбір на ЧС-2022: Фінляндія – Україна
- 12.10.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Україна – Боснія і Герцеговина
- 16.11.2021 21:45 відбір на ЧС-2022: Боснія і Герцеговина – Україна