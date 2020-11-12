Вперше в історії офіційний футбольний матч збірних судитиме жіноча бригада. З України
Цьогоріч тріо арбітринь на чолі з Катериною Монзуль входить в історію вже не вперше
На матчі другої групи дивізіону D Ліги націй Сан-Марино — Ґібралтар, який відбудеться 14 листопада, працюватиме суддівська бригада з України на чолі з Катериною Монзуль.
На лініях їй допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки четвертої арбітрині виконуватиме Анастасія Романюк.
Українки стануть першими в історії європейського футболу суто жіночою суддівською бригадою, яка працюватиме на офіційному матчі за участю чоловічих збірних.
Зауважимо, що цьогоріч суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль стала першою жіночою, яка працювала на фінальному матчі Кубка України.
Минулої неділі Монзуль, Стрілецька і Ардашева відпрацювали на Класичному дербі між «Динамо» і «Шахтарем», яке завершилося перемогою донеччан 0:3. Головна арбітриня запам’яталася найперше тим, що після перегляду відео-асистента вилучила з поля за грубу гру капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.