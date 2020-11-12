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    Вперше в історії офіційний футбольний матч збірних судитиме жіноча бригада. З України

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    Олександра Ардашева, Катерина Монзуль і Марина Стрілецька - арбітрині, які переписують історію - Вперше в історії офіційний футбольний матч збірних судитиме жіноча бригада. З України
    Олександра Ардашева, Катерина Монзуль і Марина Стрілецька - арбітрині, які переписують історію
    Світлина - УАФ

    Цьогоріч тріо арбітринь на чолі з Катериною Монзуль входить в історію вже не вперше

    На матчі другої групи дивізіону D Ліги націй Сан-Марино — Ґібралтар, який відбудеться 14 листопада, працюватиме суддівська бригада з України на чолі з Катериною Монзуль.

    На лініях їй допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки четвертої арбітрині виконуватиме Анастасія Романюк.

    Українки стануть першими в історії європейського футболу суто жіночою суддівською бригадою, яка працюватиме на офіційному матчі за участю чоловічих збірних.

    Зауважимо, що цьогоріч суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль стала першою жіночою, яка працювала на фінальному матчі Кубка України.

    Минулої неділі Монзуль, Стрілецька і Ардашева відпрацювали на Класичному дербі між «Динамо» і «Шахтарем», яке завершилося перемогою донеччан 0:3. Головна арбітриня запам’яталася найперше тим, що після перегляду відео-асистента вилучила з поля за грубу гру капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.  

     Читайте також: Арбітриня Катерина Монзуль. Жінка, яка змінить футбольну історію
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Катерина Монзуль Марина Стрілецька Олександра Ардашева Анастасія Романюк
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