Ситуація на Сумщині: ЗСУ примусили рашистів відступати

В Охтирському районі, а також в районі Тростянця вчора було гаряче

Під роздачу наших захисників потрапив склад боєприпасів окупантів

В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області 16 березня точилися серйозні бої. Села, окуповані російською армією, страждають від мародерства, солдати крадуть та вбивають худобу, проводять обшуки у будинках. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Живицький також повідомив, що серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс у районі Тростянця – артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.

У Боромлі українській армії вдалося знищити кілька САУ і «Бук», також істотно пошкоджений великий склад із боєприпасами. Кілька годин поспіль тривав бій за велику Писарівку.

Нагадаємо, окупанти заганяють мешканців Тростянця у фейкові «зелені коридори», створюючи живі щити.

Також напередодні рашисти бомбардували підприємства у Шостці (відео).

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