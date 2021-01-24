Степанов оцінив ефект від жорсткого карантину в Україні

Максим Степанов: з 25 січня Україна повертається до адаптивного карантину.

Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що завдяки посиленому карантину в Україні вдалося зменшити навантаження на медичну систему.

Про це Степанов написав у Facebook.

За його словами, сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин. Водночас, він підкреслив, що з 25 січня країна повертається до адаптивного карантину.

«Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим Covid-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина», – написав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 1191812

Одужали 947514

Хворіють 222437

Померли 21861

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Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.