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    Степанов оцінив ефект від жорсткого карантину в Україні

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    Максим Степанов: з 25 січня Україна повертається до адаптивного карантину. - Степанов оцінив ефект від жорсткого карантину в Україні
    Максим Степанов: з 25 січня Україна повертається до адаптивного карантину.

    Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що завдяки посиленому карантину в Україні вдалося зменшити навантаження на медичну систему.

    Про це Степанов написав у Facebook.

    За його словами, сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин. Водночас, він підкреслив, що з 25 січня країна повертається до адаптивного карантину.

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    «Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим Covid-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина», – написав Степанов.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1191812
    • Одужали
      947514
    • Хворіють
      222437
    • Померли
      21861

    Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Максим Степанов карантин коронавірус
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