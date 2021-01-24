Степанов оцінив ефект від жорсткого карантину в Україні
Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що завдяки посиленому карантину в Україні вдалося зменшити навантаження на медичну систему.
Про це Степанов написав у Facebook.
За його словами, сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин. Водночас, він підкреслив, що з 25 січня країна повертається до адаптивного карантину.
«Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим Covid-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина», – написав Степанов.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.
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Всього1191812
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Одужали947514
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Хворіють222437
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Померли21861
Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.