Міносвіти працюватиме зі Світовим банком над проєктом старшої профільної школи



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Старша профільна школа є одним із ключових елементів Нової української школи

У Міністерстві освіти почали перегляд використання всіх субвенцій та інших програм бюджетної підтримки для школи

Міністерство освіти та науки працюватиме зі Світовим банком над проєктом старшої профільної школи, відповідну угоду планують підписати вже зимою 2020 року.

Про це повідомила у Facebook очільниця Міносвіти Ганна Новосад.

«Старша профільна школа є одним із ключових елементів Нової української школи (НУШ). І бажано почати підготовку завчасно. Запуск старшої профільної школи буде великою інвестицією, на яку потрібні чималі кошти - на капітальні ремонти і нове освітнє середовище, на глибоку перепідготовку вчителів. Саме тому над цим проектом ми працюватимемо зі Світовим банком. Угоду плануємо підписати вже зимою 2020», - повідомила міністр, підсумовуючи 50 днів роботи нового уряду.

За її словами, у Міносвіти почали перегляд використання всіх субвенцій та інших програм бюджетної підтримки для школи.

«Зараз у нас є близько 1,5 млрд невикористаних коштів (освітня субвенція, субвенція НУШ, субвенція на інтернет). Щоб вони не пропали в кінці року, ми зробимо їх перехідними та 2020 спрямуємо на підтримку, насамперед, опорних шкіл», - додала Новосад.

Також опорні школи будуть пріоритетом для підвищення якості освіти.

«Зараз таких шкіл трішки більше 800. За найближчі рік-два їх має стати близько 1500. Вже з 2020-го будемо цільово підтримувати в них розвиток освітнього простору і матеріальне забезпечення», - зазначила міністр.