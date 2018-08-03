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    Стало відомо, де президент США проведе відпустку

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    У Білому домі не публікують інформації, скільки саме часу Дональд Трамп буде у Бедмінстері - Стало відомо, де президент США проведе відпустку
    У Білому домі не публікують інформації, скільки саме часу Дональд Трамп буде у Бедмінстері

    Торік Трамп також провів свою серпневу відпустку в Нью-Джерсі

    Глава Білого дому планує провести десятиденну відпустку у власному гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, проте офіційного підтвердження Білий дім поки не видав.

    Про це повідомило в п'ятницю місцеве видання NJ.com.

    «Президент Дональд Трамп прибув до Бедмінстера (де розташований «Національний гольф-клуб Трампа» у штаті Нью-Джерсі – ред.) у четвер увечері, де може провести майже двотижневу відпустку від перебування у столиці країни», - зазначається в матеріалі.

    За офіційною інформацією, президентський борт прилетів до аеропорту Моррістоун о 21.25 вечора напередодні зі штату Пенсильванія, де Трамп узяв участь у кампанії на підтримку республіканських кандидатів до Конгресу. На п'ятницю в робочому графіку президента не заплановано жодних офіційних заходів.

    У Білому домі не публікують інформації, скільки саме часу Дональд Трамп буде у Бедмінстері. Однак Федеральне агентство цивільної авіації видало розпорядження про тимчасове обмеження польотів у цьому районі до 13 серпня.

    Водночас, планується, що президент побуває в суботу в штаті Огайо для підтримки республіканських кандидатів у передвиборчій кампанії.

    Торік Трамп також провів свою серпневу відпустку в Нью-Джерсі. 

     

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