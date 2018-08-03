Стало відомо, де президент США проведе відпустку



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У Білому домі не публікують інформації, скільки саме часу Дональд Трамп буде у Бедмінстері

Торік Трамп також провів свою серпневу відпустку в Нью-Джерсі

Глава Білого дому планує провести десятиденну відпустку у власному гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, проте офіційного підтвердження Білий дім поки не видав.

Про це повідомило в п'ятницю місцеве видання NJ.com.

«Президент Дональд Трамп прибув до Бедмінстера (де розташований «Національний гольф-клуб Трампа» у штаті Нью-Джерсі – ред.) у четвер увечері, де може провести майже двотижневу відпустку від перебування у столиці країни», - зазначається в матеріалі.

За офіційною інформацією, президентський борт прилетів до аеропорту Моррістоун о 21.25 вечора напередодні зі штату Пенсильванія, де Трамп узяв участь у кампанії на підтримку республіканських кандидатів до Конгресу. На п'ятницю в робочому графіку президента не заплановано жодних офіційних заходів.

У Білому домі не публікують інформації, скільки саме часу Дональд Трамп буде у Бедмінстері. Однак Федеральне агентство цивільної авіації видало розпорядження про тимчасове обмеження польотів у цьому районі до 13 серпня.

Водночас, планується, що президент побуває в суботу в штаті Огайо для підтримки республіканських кандидатів у передвиборчій кампанії.

Торік Трамп також провів свою серпневу відпустку в Нью-Джерсі.