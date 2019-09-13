Стало відомо, які фракції в Раді голосуватимуть проти відсторонення Геращенко від засідань



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Депутати заявляють, що Геращенко не порушила жодного з положень Конституції

Фракції «Голосу», «Батьківщини» та «Опозиційної платформи - За життя» не підтримуватимуть рекомендації Регламентного комітету про позбавлення Ірини Геращенко права брати участь у п'яти пленарних засіданнях.

Про це розповіли представники фракцій.

Фракція партії «Голос» стосовно цього питання має однозначну позицію - голосувати «проти».

«Ми не підтримуємо перехід на образи, до яких вдалася пані Ірина. Називати своїх колег по залу «зеленими чоловічками» чи «югендом» - це неприйнятно. Але це був перший випадок, який заслуговує на зауваження, на заклик більше так не робити, проте точно не на привселюдне судилище. Якщо це процедурне рішення потребує схвалення залу, то ми однозначно будемо проти цього», - пояснив член «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Водночас він підкреслив, що порушення етичних норм і, наприклад, «кнопкодавство», яке активісти зафіксували з боку двох депутатів від «Слуги народу», не є «співвідносними речами». Тож, за словами Юрчишина, карати у першому випадку дисциплінарним стягненням - неправильно.

Більше того, в «Голосі» звертають увагу на те, що Геращенко не порушила жодного з положень Конституції.

Лідер фракції Сергій Рахманін підкреслює, що право бути вільним у висловлюваннях депутату гарантує стаття 80 Основного закону.

«Що Конституція забороняє напряму - це голосування за інших. Стаття 84 прямо каже: «Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто». Що маємо в результаті? Ірина Геращенко не порушила Конституцію, але комітет уже хоче заборонити їй участь в засіданнях на 5 днів. Депутати (двоє з них - зі «Слуги народу») порушили Конституцію і відбулися вибаченнями, притаманними школярам. Комітет із питань Регламенту цього не бачить», - зауважив політик.

Не підтримувати рішення профільного комітету вирішили й депутати від «Батьківщини».

«Ми вважаємо, що це рішення неконституційне та порушує закон про статус народного депутата. І взагалі, це виглядає як утиск свободи слова. Наша фракція цього не підтримуватиме в залі. Представники нашої фракції, які є членами Регламентного комітету, теж не голосували за це», - повідомила член фракції ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська.

Солідарною з «меншістю» виявилася й «Опозиційна платформа - За життя». Члени цієї фракції не схвалили «дисциплінарного заходу» стосовно колеги й на засіданні комітету в четвер.

«Тому і фракція наша цього рішення підтримувати не буде», - заявив депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, спілкуючись із журналістами в кулуарах парламенту.

Звернення до профільного комітету про порушення колишньою першою віцеспікеркою норм етики внесли представники фракції «Слуга народу». Їхня позиція щодо голосування за свою ж ініціативу очевидна. І, все ж, ствердно вони її протягом дня не озвучували: чи є вона узгодженою, чи «за» готові проголосувати лише певні представники монобільшості.

«Є позиція комітету. У нас там - більшість. Я думаю, що це й виражає позицію фракції», - сказала представник уряду в парламенті Ірина Верещук (29-й номер у списку «Слуги народу»).

Водночас акцентуючи на власній позиції, політик заявила, що підтримуватиме відсторонення колеги під час голосування у залі засідань.

«Коли відбудеться розгляд у сесійній залі, залежатиме від нашого спікера, який вносить питання у порядок денний. Якщо це буде завтра, то я голосуватиму «за», - уточнила Верещук.

За її словами, Геращенко дозволяє собі «постійно і систематично» виголошувати образливі слова на адресу членів президентської фракції і «в такий спосіб деформує сприйняття того, що відбувається в парламенті».

«Як на мене, це неприйнятно. Ті фігури мови, які використовуються, не дозволяють на сьогодні вірити, що людина, яка так вчиняє, не робить це навмисно», - наголосила Верещук.

Також вона підкреслила, що Рада мусить «установити рамки, які будуть однаковими для всіх».

«Якщо це буде робити, наприклад, колега з нашої фракції, то вони будуть рівно такими ж», - пояснила вона.

Про свою готовність підтримати відсторонення Геращенко повідомив і член Регламентного комітету Павло Фролов. Власне, він і є тим одним із тих шести «слуг народу», чиї голоси на цьому етапі стали вирішальними в застосуванні «межі відповідальності» до представниці опозиції.

«Я би підтримав це рішення. Мені здається, якщо ми працюємо разом, то треба хоча б поважати одне одного. Вважаю, що висловлювання пані Ірини Геращенко були дуже некоректними», - зазначив Фролов.

Нагадаємо, у Верховній Раді у вівторок, 10 вересня, виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутата фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко.

У Геращенко виключили мікрофон після того, як нардеп порівняла нинішній парламент із кримським у 2014 році. «Друзі, ви знаєте, п’ять років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють», - сказала Геращенко.

У відповідь на це спікер Ради Дмитро Разумков заявив: «При всій повазі, я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенту нашої держави».

Джерело: Укрінформ