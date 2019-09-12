«Знищувати корупційний тиск, а не бізнес». Сергій Верланов прокоментував прийняття закону №1080



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Документ передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України з метою зниження тиску на бізнес

Законопроекту №1080 депутати прийняли у першому читанні

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов назвав перемогою для підприємців прийняття у першому читанні законопроекту №1080.

Про це Сергій Верланов написав сьогодні, 12 вересня, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Документ передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України з метою зниження тиску на бізнес.

Очільник української податкової підкреслив, що завдяки внесеним змінам вдасться захистити підприємців від тиску і переслідувань на підставі норми про так звану «фіктивну діяльність».

«Стаття 205 «Фіктивне підприємництво» була виключена з Кримінального кодексу України. Ця стаття була потужним засобом в арсеналі недобросовісних податківців та силовиків, які використовували її для створення тиску на підприємців. Але водночас, вона не забезпечувала ефективного механізму боротьби з недобросовісними платниками податків», - заявив Сергій Верланов.

Голова Державної податкової служби також повідомив, що законодавці підвищили поріг кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

«Іншими словами підприємці, що поки не оплатили податки в розмірі до 2 881 500 грн. вже не будуть піддані негайному кримінальному переслідуванню із всіма сумними наслідками. Це перший крок до того, щоб забути про «маски-шоу», безпідставні обшуки та вилучення документів та майна у підприємців», – заявив податківець.

Він зазначив, що у той же час це не означає, що Новою Податковою службою не застосовуватимуться адміністративні інструменти для забезпечення справжності нарахувань податків, але тепер це робитиметься у цивілізований спосіб без надмірного застосування сили.

«Нова Податкова буде дотримуватися принципу прозорості. Новий законопроект дозволить очистити взаємовідношення між бізнесом та податківцями та позбавити процес оподаткування від «схематозу» та корупції. Чесний бізнес не повинен страждати та боятися!», – наголосив Сергій Верланов.