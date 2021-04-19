Стало відомо, хто очолить компартію Куби після епохи Кастро

Мігель Діаз-Канель каже, що є вірним послідовником ідей Кастро

Епоха правління братів Кастро офіційно завершилася

Чинний президент Куби Мігель Діаз-Канель замінить Рауля Кастро на посту першого секретаря Комуністичної партії Куби. Про це повідомляє ВВС.

60-річний Мігель Діаз-Канель стане першим секретарем Комуністичної партії Куби та фактичним правителем країни замість 89-річного Рауля Кастро, брата революціонера та першого комуністичного правителя острову Фіделя Кастро.

Відповідне рішення було прийняте делегатами партійного з'їзду Компартії 18 квітня. Відкриваючи з'їзд, Рауль Кастро заявив, що готовий передати владу в країні «молодому поколінню, сповненому пристрасті до антиімперіалістичного руху».

#BREAKING Miguel Diaz-Canel replaces Raul Castro as Cuban leader: party official pic.twitter.com/Q6N06KWrG4 — AFP News Agency (@AFP) April 19, 2021

Рауль Кастро з 2011 року очолював Кубу на посадах президента та першого секретаря компартії, які «успадкував» від брата Фіделя Кастро. У 2018 році Рауль Кастро «поступився» посадою президента на користь Мігеля Діаз-Канеля.

Новий правитель острівної країни довгий час викладав інженерну справу в кубинських університетах та очолював Лігу комуністичної молоді Куби. У 2003 році він став членом кубинського Політбюро, у 2009 році – міністром вищої освіти, а у 2013 році – віцепрезидентом країни.

Діаз-Канель з 2018 року обіймав посаду головнокомандувача Революційних збройних сил Куби, а в жовтні 2019 року став президентом. Також він обіймав посаду голови Державної ради Куби.

У 2018 році він почав реформи – ухвалили нову конституцію, відповідно до якої заснували посади президента і премʼєр-міністра, а також інститут губернаторства. Держконтроль над усім, утім, зберігся. Діаз-Канель говорив, що є вірним послідовником ідей Кастро. Про це говорив і сам Рауль в останньому виступі на зʼїзді Компартії.

Як пише The Times, на справжні політичні зміни у країні чекати не варто. Діас-Канель буде враховувати консервативні погляди Збройних сил і сил безпеки.

Діаз-Канель демонструє лояльність до моделі державного соціалізму, запровадженою Кастро, і на посаді президента дозволив лише дуже обмежене розширення приватного сектору відповідно до побажань його попередника.