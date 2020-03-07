Звільнення Рябошапки. В Офісі Зеленського пишаються тим, що не послухались послів Великої сімки



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Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов заявив, що західні партнери, «можливо, побоюються монополізації влади» в Україні

Перший заступник глави Офісу президента назвав «добрим сигналом» те, що Зеленський не звернув увагу на рекомендацію посольства США

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає «добрим, здоровим сигналом» те, що керівництво держави самостійно приймає кадрові рішення, незважаючи на реакцію західних партнерів.

Про це Трофімов сказав в інтерв’ю на телеканалі «Україна 24», коментуючи відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ведучий нагадав заступнику глави Офісу президента, що напередодні звільнення Рябошапки, йому висловили підтримку посли Великої сімки та посольства США. Попри це, президент Володимир Зеленський публічно розкритикував роботу генпрокурора.

«Можливо, якісь міжнародні представники вишукують щось між рядків, знаходячись поза процесами. Можливо, побоюючись через монополізацію влади. Та все ж є очевидні речі, вони не притягнуті «за вуха». Тому прийнято таке рішення (звільнити генпрокурора, - ред.) Верховною Радою. Вона проголосувала, почувши звіт про роботу», - заявив Трофімов.

Він також запевняє, що причина відставки генерального прокурора України Руслана Рябошапки – це відсутність гучних справ.

«Головна причина – відсутність гучних справ, які компетентний орган повинен розслідувати, виявляти і доводити до свого завершення. Це – головна причина. Безумовно, це непросте завдання. Але тим не менше, як сказав президент, «весна прийшла». І всі чекають якоїсь справедливості, всі чекають видимих результатів, як ця справедливість переможе, і як вона буде реалізована, в даному випадку – Генеральною прокуратурою», – заявив перший заступник глави Офісу президента.

Трофімов також підкреслив, що мова не йде про політичні справи або про переслідування опозиції.

Раніше повідомлялося, що шанси Рябошапки залишити за собою крісло генпрокурора до останнього були високими, але все змінилося після його зустрічі з послами G7.

За даними ЗМІ, це обурило президента Володимира Зеленського, який остаточно вирішив провести звільнення.

В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.