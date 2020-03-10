Уряд призначив тимчасового очільника Мінкультури



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Уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко

Фоменко очолюватиме міністерство, поки не знайдуть нового голову відомства

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконувачкою обов'язків міністра культури Світлану Фоменко.

Про це повідомила сама Фоменко, пише LB.ua.

Тимчасового в.о. призначили, поки на цю посаду не знайдуть міністра.

Фоменко із 2004 по 2006 рр. обіймала посаду радника генерального директора Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представників.

З березня 2007 року вона працювала головним спеціалістом, з 2008 року – начальником відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції управління міжнародних зв’язків апарату ВО КМР (КМДА). З 2013 року – начальником управління міжнародного співробітництва Міністерства культури України. З серпня по грудень 2014 року Фоменко була заступником міністра культури України з питань європейської інтеграції. З 2015 року – помічником-консультантом народного депутата України Єленського.

У квітні 2016 року обійняла посаду першого заступника міністра культури України.

Після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником глави цього відомства.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Тоді Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною.