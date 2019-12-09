Стало відомо, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна



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Окрема зустріч президентів України і Росії відбудеться після нормандської зустрічі, яка триватиме близько трьох годин

Двостороння зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського відбудеться після нормандської зустрічі. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що нормандська зустріч завершиться спільною прес-конференцією всіх чотирьох лідерів. До цього учасники цих самітів жодного разу не виходили до преси разом.

Крім того, повідомляється, що нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин. Окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель плануються до початку засідання.

Зазначимо, глави держав нормандського формату зустрічалися в останній раз 19 жовтня 2016 року в Берліні.

У своєму відеозверненні президент України повідомив, що діалог з Росією необхідний для припинення конфлікту на сході України.

Джерело: РБК-Україна