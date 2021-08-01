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    Стало відомо, коли відмінять «ковідні» нормативи на ЖКГ

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    Марина Лазебна готова повернути пільги у випадку загострення епідемії - Стало відомо, коли відмінять «ковідні» нормативи на ЖКГ
    Марина Лазебна готова повернути пільги у випадку загострення епідемії
    Фото: Укрінформ

    Пільгові нормативи перестануть діяти 1 жовтня, тому що «доходи населення ростуть»

    Введена навесні 2020 року карантинна норма, яка дозволила збільшити на 50% соціальні нормативи на послуги ЖКГ для українських споживачів, буде скасована з 1 жовтня. Про це на телеканалі LIVE заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, пишуть «Факти».

    «Коли сьогодні країна вже не в «червоному рівні», коли доходи людей ростуть – з 1 жовтня ми прибираємо цю «карантинну норму», – сказала вона.

    За словами Лазебної, таке рішення не вплине на субсидії.

    «Самі нормативи зменшаться та скорочення субсидій не передбачається. Ми зробили автоматичне перепризначення субсидій», – стверджує міністерка.

    Вона зазначила, що для оформлення субсидії треба подати два документи – декларацію про доходи і майновий стан, а також заяву.

    Як повідомлялося раніше, минулої осені в бюджет-2021 заклали 36,6 млрд грн на програму надання субсидій. Вже 22 січня цього року міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляла, що відомству бракує 10 млрд грн на неї, і воно зверталося до Мінфіну, щоб збільшити фінансування. Але після цієї заяви програму субсидій позбавили ще 1,4 млрд.

    У новому документі Мінсоцполітики України «з огляду на епідеміологічну ситуацію» пропонувалося скасувати введену навесні 2020 року норму соціальних нормативів на послуги ЖКГ для українських споживачів.

    За розрахунками екс-міністра соцполітики Андрія Реви, в результаті новації пенсіонер, який проживає в квартирі площею 40 кв. м., і зараз отримує субсидію в розмірі 1700 грн, отримуватиме на 700 грн менше держдопомоги.

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    Теги: ЖКГ документи фінансування послуги населення Марина Лазебна
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    Стало відомо, коли відмінять «ковідні» нормативи на ЖКГ