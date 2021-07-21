​Мільйон українських сімей можуть втратити субсидії

А все тому, що відтепер нікому розглядати суперечливі звернення

В Україні мільйон родин можуть втратити субсидії. Адже ліквідували комісію, яка мала розглядати звернення тих, хто не відповідає одному з правил, але потребує допомоги.

Мінімальні зарплати за 2020 рік виросли на 12%, пенсії в березні були проіндексовані на 11%. А комунальні тарифи за перші п'ять місяців зросли на 35%. Попереду ще зростання цін на тепло і гарячу воду. Витрати держави на субсидії мали збільшитися. Але їх навпаки урізують, розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL.

Минулої осені в бюджет-2021 заклали 36,6 млрд грн на цю програму. Вже 22 січня цього року міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляла, що їм бракує 10 млрд грн на програму субсидій, і вони зверталися до Мінфіну, щоб збільшити фінансування. Але після цієї заяви програму субсидій позбавили ще 1,4 млрд.

«Оскільки грошей у них бракує, вони почали шукати, як урізати витрати. Зокрема, скасували комісії з питань призначення субсидій. Раніше більше ніж 40 відсотків субсидій, які виплачувалися, призначалися саме за рішенням цих комісій. Тому, за моїми оцінками, з трьох мільйонів субсидіантів, які були раніше, за бортом системи опинились приблизно мільйон домогосподарств. Ви можете залишитися без субсидії, якщо зробили покупку більш ніж на 50 тисяч гривень, або, наприклад, продали трикімнатну квартиру і купили однокімнатну. В таких випадках раніше субсидія могла бути призначена, якщо комісія вивчить ситуацію в родині та дійде висновку, що субсидія їй потрібна. Тепер же такої можливості немає», – пояснив Рева.

Зараз субсидії тим сім'ям, щодо яких немає суперечливих майнових моментів, призначають автоматично.

Не мають права на субсидії ті, що мають понад дві квартири чи будинки. Також не отримають субсидії члени сімей, які здійснили впродовж 12 місяців перед зверненням купівлю іноземної валюти одноразово на суму понад 50 тис. грн.

Нагадаємо, планові та позапланові перевірки одержувачів субсидій, які готує Кабмін, є «дуже дорогим задоволенням», а їх ефективність викликає сумніви. Про це розповів ексміністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко.

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