Розмір субсидій на оплату комуналки значно зменшать: що вирішили в уряді

Кабмін підготував проект постанови про зменьшення субсидій

Розміри житлової субсидії в Україні значно скоротять. Відповідний проект постанови Кабміну розробили в Міністерстві соціальної політики.

У новому документі Мінсоцполітики України пропонує скасувати введену навесні 2020 року норму, яка дозволила збільшити на 50% соціальні нормативи на послуги ЖКГ для українських споживачів. Ознайомитися з повним текстом проекту постанови Мінсоцполітики про зниження сум житлових субсидій можна на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

«З огляду на епідеміологічну ситуацію, скасовується підвищення на 50 відсотків соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, яке застосовувалося при розрахунку розміру житлової субсидії на період поширення на території України на гострі респіраторні хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2», - вказали автори постанови в пояснювальній записці.

У своєму документі Мінсоцполітики також рекомендує видалити норму про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року його надається виключно у готівковій формі.

Крім того, істотно розширено пакет документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

До слова, планові та позапланові перевірки одержувачів субсидій, які готує Кабмін, є «дуже дорогим задоволенням», а їх ефективність викликає сумніви. Про це розповів ексміністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко.

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Джерело: today.ua