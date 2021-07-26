Міністерка соцполітики відкрила притулок у монастирі Московської церкви

Очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна відкрила в Одесі державний центр допомоги потерпілим від домашнього насильства

Настоятелька монастиря регулярно возить дітей у Москву на поклон Гундяєву

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна урочисто відкрила в Одесі державний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства. У повідомленні міністерства йдеться, що він діятиме на базі одного з монастирів Одеси.

В опублікованому на сайті Мінсоцполітики пресрелізі установу називають просто «монастирем», без вказівки конфесійної належності та керівника.

«У закладі постраждалі від насильства зможуть отримати повний спектр необхідної допомоги від фахівців соціальних служб міста Одеса та прихисток, проживання та харчування, які забезпечить монастир», – йдеться в повідомленні.

Решту подробиць можна знайти на ресурсі Одеської єпархії Московського патріархату.

Там вказується, що йдеться про Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир, розташований в історичному центрі Одесі. Керує ним ігуменя Серафима (Шевчик) – довірена особа скандального митрополита Одеського Агафангела.

Як зазначають в єпархії, відкриття притулку теж відбулося з благословення Агафангела.

Ігуменю Серафиму видно і на фотографіях із сайту міністерства, і на відео представництва Московського патріаархату. На урочистому відкритті вона стоїть поруч із міністеркою Лазебною.

Вона родом із Черкаської області, була комсомолкою, двічі обиралася депутатом Одеської міської ради. 21 лютого 2014 року виступила із заявою про так звану громадянську війну в Україні.

У 2018 році у відеоінтерв'ю одеській інтернет-газеті Думская.net підтвердила, що возить дітей з Одеси в Москву – на поклон патріарху московському Кирилу (Гундяєву).